Benzema, la vérité éclate et c'est un choc

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Juste après la fin du Mondial 2022, l'information selon laquelle le staff de l'Equipe de France n'a pas pas regretté le départ Benzema a fuitée notamment en Espagne. L'adjoint de Didier Deschamps donne une autre version.

Karim Benzema n'a pas joué la moindre minute au Qatar avec l'Equipe de France et pourtant il fut l'un des joueurs français les plus médiatisés pendant un mois. Son ombre a plané sur le groupe de Didier Deschamps malgré son départ précipité le samedi 19 novembre peu avant minuit, trois jours avant le premier match face à l'Australie. Sa blessure à la cuisse et son forfait semblaient impossibles à remettre en cause, mais un sentiment de malaise restait palpable pendant le tournoi. Des non-dits et surtout des comportements des uns et des autres cachaient sans doute une réalité plus complexe. Les médias espagnols n'ont pas attendu longtemps pour donner leur version des faits.

Benzema forfait, le staff bleu était bien triste

Selon différentes sources, souvent proches du Real Madrid, Didier Deschamps a tout fait pour écarter Karim Benzema du groupe France. Le diagnostic de sa blessure aurait donné lieu à de vives divergences entre le staff médical des Bleus et des Merengue, le Ballon d'Or pensant lui pouvoir revenir dès le troisième match. Et toujours selon la presse sportive espagnole, le sélectionneur français a poussé pour un départ immédiat de KB9, ajoutant que Didir Deschamps et ses hommes étaient finalement soulagés de ne pas avoir Karim Benzema dans le groupe, L'Equipe affirmant même que le vestiaire se sentait plus serein suite au départ de celui qui attirait les projecteurs. Il est vrai que l'attaquant tricolore du Real Madrid a ensuite choisi un mode de communication plutôt complexe à comprendre et qui a alimenté toutes les théories, notamment son désormais célèbre « ça ne m’intéresse pas » lancé sur Instagram avant la finale. Mais, au moment de fêter Noël, une toute autre version fait jour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Et cette version de première main puisqu'elle vient de Guy Stéphan, l'éternel adjoint de Didier Deschamps. Ce dernier a tenu un carnet de notes pendant le Mondial et il en a dévoilé le contenu, ou du moins une partie dans Le Parisien. Parmi les nombreuses anecdotes sur ce mois passé au Qatar, et la manière dont le staff a vécu ce parcours incroyable jusqu'à la finale perdue contre l'Argentine, Guy Stéphan évoque notamment le moment où Karim Benzema a du quitter le groupe. Et à le croire, tout ce qui s'est dit sur le départ nocturne et en catimini d'un KB9 que personne n'a voulu retenir à Doha est totalement fau.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Et l'adjoint de Didier Deschamps de revenir sur ce fameux samedi 19 novembre où tout a basculé pour Karim Benzema et l'équipe de France sur un terrain d'entraînement du camp des Bleus à Doha. « Nous avons le sourire : Karim Benzema et Raphaël Varane participent à leur premier entraînement avec l’ensemble du groupe. Malheureusement, Karim va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du monde était un objectif. C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent », écrit Guy Stéphan à la date du 19 novembre dernier.

Karim Benzema a dit adieu à la France

Des mots rédigés à l'époque des faits, mais qui risquent de ne pas peser bien lourd dans l'esprit des fans de KB9 convaincus que leur idole a été poussée vers la sortie d'une manière ou d'une autre. Car au lendemain de la défaite de Kylian Mbappé et ses coéquipiers après une finale totalement légendaire contre l'Argentine, et le jour même de son anniversaire, Karim Benzema a refermé sa carrière internationale, décidant qu'entre l'équipe de France et lui on en resterait là. Bien évidemment, certains pensent déjà que si Zinedine Zidane remplace Didier Deschamps au poste de sélectionneur national, cette retraite internationale pourrait être remise en question. On devrait vite en savoir plus puisque DD a rendez-vous avec Noël Le Graët la semaine prochaine.