Karim Benzema et la France, il remet le feu

Karim Benzema agite l'actualité de l'équipe de France à la veille de la finale du Mondial 2022 entre les Bleus et l'Argentine. Et son ancien agent, très proche de KB9, a remis de l'huile sur le feu en voulant l'éteindre.

La communication de Karim Benzema, toujours aussi énigmatique, a embrasé les débats depuis vendredi soir, le Ballon d’Or 2022 lançant un « Ça ne m’intéresse pas », qui a évidemment été différemment interprété. Et comme ce retour de KB9 se faisait moins de 48 heures de la finale du Mondial entre l'équipe de France et l’Argentine, certains ont fait part de leur agacement sur la capacité de l’attaquant tricolore du Real Madrid de s’inviter insidieusement dans l’actualité des Bleus. Ce samedi, ce sentiment de malaise a été conforté par l’officialisation de l’absence de Karim Benzema dans les différentes délégations d’invités qui feront le voyage entre la France et le Qatar. De quoi déjà provoquer des commentaires très négatifs à l’encontre de celui qui s’est blessé à la cuisse lors du premier entraînement de l’équipe de Didier Deschamps à Doha. Et le sélectionneur français a mis son petit grain de sel lors de sa conférence de presse. « Je ne m'occupe pas des invitations pour les joueurs blessés », a répondu DD sur ce sujet.

Il ne manque qu'une Coupe du Monde au palmarès de Benzema

Je rappelle à certains que demain la France joue une finale de CDM,faut être derrière tous les joueurs qui seront sur le terrain pour nous ramener une 3 éme étoile et laisser tranquille @Benzema qui sera plus que jamais derrière les bleus pour lui offrir le titre qui lui manque🎖️ — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 17, 2022

On en était là dans cette histoire, lorsque Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema, et toujours très proche du joueur du Real Madrid, a tenu à répondre à ceux qui estimaient que ce dernier n’était pas du tout intéressé par cette finale du Mondial, et encore moins par une possible victoire des Bleus. Là encore, une petite partie de la déclaration de Karim Djaziri a provoqué une ébullition sur les réseaux sociaux. « Je rappelle à certains que demain la France joue une finale de CDM,faut être derrière tous les joueurs qui seront sur le terrain pour nous ramener une 3 éme étoile et laisser tranquille Benzema, a d’abord lancé l’ancien représentant de KB9, lequel avait notamment participé à son transfert de l’OL au Real Madrid, avant de lâcher sa bombe. Karim Benzema sera plus que jamais derrière les bleus pour lui offrir le titre qui lui manque. » Autrement dit, il ne manque au Ballon d’Or 2022 que le titre mondial que Kylian Mbappé et ses coéquipiers peuvent gagner contre l’Argentine pour avoir le palmarès parfait. Et le feu est reparti.

Pour de nombreux supporters tricolores, les propos de Karim Djaziri montrent que du côté du clan Benzema on se fout clairement du monde. « Tu ne peux plus sauver son image. Il s’est complètement sabordé durant cette coupe du monde. Il sera autant champion du monde que moi. Sauf que moi, je ne suis pas footballeur professionnel », lance un internaute. Et il n’est pas le seul à s’offusquer sur cette communication alambiquée autour du Nueve. « Dis-lui de revoir sa communication, car elle est catastrophique, puérile et sans intérêt. Des messages subliminaux tel un petit ado cherchant l’intérêt de sa petite copine. Ridicule », « MDR !! ce genre de messages ne pouvait pas venir de lui ?!!Et pas que pour la finale...! Le laisser tranquille certes, mais voilà à un moment c bon quoi il a beau être talentueux, mais il a une communication désastreuse !!On a beau le défendre, mais voilà quoi …Bref », s’agacent pas mal de supporters, qui estiment que Karim Benzema et son entourage se sont trompés dans cette manière de s’inviter dans les débats.

Tout cela doit désormais se calmer sous peine de poser un vrai problème à Didier Deschamps, s'il reste à son poste de sélectionneur, lorsqu'il s'agira de composer son groupe pour les qualifications à l'Euro 2024. Car c'est une évidence, même s'il ne dit rien sur ce sujet, le coach des Bleus aura pris note de tout ce qu'il se dit pendant cette Coupe du Monde, et il ne sera peut-être pas aisé pour lui de retenir Karim Benzema. Ou pas.