Karim Benzema et la France, ça va se payer

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Tandis que Karim Benzema passe des vacances méritées sur l'île de la Réunion, son nom agite encore les coulisses de l'équipe de France. Et c'est une évidence, ce Mondial n'en restera probablement pas là.

Tandis que les Bleus finiront le premier tour de la Coupe du Monde contre la Tunisie, avec la certitude de continuer leur route dans ce Mondial au Qatar, Karim Benzema a encore fait l’objet d’une question à Didier Deschamps. L’idée était de savoir si, comme l’avait affirmé un journaliste espagnol, le Ballon d’Or 2022 pourrait revenir à Doha pour finir la compétition avec l'équipe de France compte tenu du fait qu’il serait à 100%. Et clairement cette interrogation n’a pas fait plaisir au sélectionneur national, lequel a rappelé que si le staff médical des Bleus avait indiqué que Karim Benzema était out, ce n’était pas pour rien. Tout cela alors que le joueur du Real Madrid est désormais à la Réunion et ne fera son retour chez les Merengue que le 9 décembre. Fin de la polémique. Sauf qu’une autre ombre avance, elle concerne l’avenir proche de KB9 en équipe de France.

Benzema au Qatar pour la finale, sujet tabou

Sans même parler d’une possible venue au Qatar le 18 décembre si Kylian Mbappé et ses coéquipiers décrochaient une deuxième Coupe du Monde consécutive, puisque Karim Benzema est toujours sur la liste des Bleus, c’est surtout la suite des événements qui suscite des interrogations. Car pour de nombreux observateurs, c’est une évidence, le départ de l’attaquant s’est passé dans des circonstances qui laissent planer le mystère concernant ses relations avec certains autres internationaux. Ce que confirme Vincent Garcia dans les colonnes du quotidien sportif. « Le sujet aura sûrement une suite dans un avenir proche et pourrait laisser des traces, vu les conditions de son départ de la Coupe du Monde et le ressentiment des uns et des autres », écrit le journaliste, alors qu’il y a quelques jours L’Equipe affirmait que depuis cela le groupe vivait mieux, ce qui avait déclenché une vive polémique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Theo Zidane (@theozidane)

Et comme si cela ne suffisait pas, c'est des réseaux sociaux qu'est venu un nouveau petit coup de chaud, et pas de n'importe qui puisque c'est Theo Zidane, l'un des fils de Zizou, qui est entré dans la danse. Agé de 20 ans, et lui aussi au Real Madrid, Theo Zidane a mis en ligne une photo où on le voit à l'entraînement avec Karim Benzema, jusque-là rien de spécial. Sauf que pour légender cette image, le fils de Zinedine Zidane a écrit : « Tout est possible ! ». Quand l'on voit le nombre de commentaires suite à cette intervention pour le moins énigmatique, on comprend bien que le sujet Benzema est très sensible et que chez les supporters français, malgré l'euphorie provoquée par les victoires au Qatar, on se divise encore et toujours au sujet du Ballon d'Or 2022 et cela depuis son retour décidé par Didier Deschamps en 2021 après plusieurs années de mise au placard de la star tricolore du Real Madrid.

Il suffit de lire les commentaires aux articles consacrés à Karim Benzema pour comprendre que celui qui a été désigné meilleur footballeur du monde ne fait pas l'unanimité. « Toujours aucun message sur la victoire de ses coéquipiers », « Le nombre de haineux amnésique dans les comm c'est affolant c'est quoi que vous ne comprenez pas dans le mot blessé ???? Pendant le ligue des nation vous étiez tous accroché à ces testi.... et la parce que c'est juste un humain et pas un robot qui doit se soigner vous crachez dessus », « Aucun tweet sur ton état de santé (?), sur l'avancée des bleus dans cette compétition, ni sur la CDM. Visiblement ça ne t'intéresse pas trop.. », « L'équipe de France ne te mérite pas pour moi c'est une injustice que tu sois pas en coupe du monde », « Reste loin de l’équipe de France stp. Le groupe vie beaucoup mieux sans toi », « Qu’est-ce que tu fou là-bas ramène toi en équipe de France la! Tu as une CDM à gagner !!!!!!!!!! », Didier Deschamps ou son successeur à la tête des Bleus devra encore faire un choix pour l'avenir de KB9 avec l'équipe de France. Bon courage.