Karim Benzema avec Olivier Giroud, la France a moins peur

Gêné par des pépins musculaires ces dernières semaines, Karim Benzema ne sera pas dans le groupe du Real pour défier le Rayo Vallecano ce lundi.

Une nouvelle inquiétante au sujet du Ballon d’Or à trois jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. Et pour cause, tandis qu’Olivier Giroud sera bien du voyage pour ce Mondial, l’incertitude plane encore au sujet de Karim Benzema. Handicapé par des pépins physiques d’ordre musculaires ces dernières semaines, l’attaquant du Real Madrid avait effectué son retour en Ligue des Champions face au Celtic Glasgow. Mais à la surprise générale, Karim Benzema ne disputera pas le match de Liga face au Rayo Vallecano ce lundi. Une information inquiétante pour les Bleus même si selon RMC Sport, il n’est pas du tout question d’un forfait de « KB9 » pour la Coupe du monde puisque son absence serait avant tout une mesure de précaution justement pour conserver l’ex-attaquant de l’OL en vue de la Coupe du monde.

Karim Benzema préservé par précaution

En effet, la radio dévoile que le staff médical du Real Madrid ne souhaite pas prendre le moindre risque avec Karim Benzema dans l’optique de la Coupe du monde au Qatar avec l’Equipe de France. Une nouvelle rassurante pour le staff médical de Didier Deschamps, qui suit avec une grande attention l’évolution de Karim Benzema. RMC croit d’ailleurs savoir que les médecins de l’Equipe de France espèrent de tout cœur que Benzema sera laissé au repos par le Real Madrid contre le Rayo Vallecano et peut-être même face à Cadix cette semaine semaine dans l’optique du Mondial avec les Bleus. Des absences qui ne seraient pas synonyme de forfait pour Karim Benzema en Equipe de France dans la mesure où il s’agit plus d’une mise au repos et d’une précaution des médecins du Real Madrid que d’un forfait en raison d’une blessure musculaire importante. La France peut souffler en attendant la liste de Didier Deschamps mercredi au journal de 20 heures de TF1.