JO 2024 ‍: La France privée de stars, énorme malaise

Par Corentin Facy

Les Jeux Olympiques se profilent à grands pas et l’incertitude est encore palpable au sujet de l’effectif de l’Equipe de France. Mardi, la pré-liste de Thierry Henry a évolué avec six départs et trois arrivées.

La semaine passée, Thierry Henry a tenté de forcer le destin en sélectionnant Lucas Chevalier, Leny Yoro et Bafodé Diakité (Lille) ainsi que Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola (PSG). Le sélectionneur de l’Equipe de France olympique savait pertinemment que les deux clubs étaient opposés à l’idée de lâcher leurs joueurs pendant les JO, mais il a tenté le coup en force… et en vain. Lille et le Paris Saint-Germain ont officiellement refusé de libérer leurs joueurs. Le LOSC jouera un tour préliminaire de Ligue des Champions au mois d’août tandis que le champion de France en titre ne veut pas que ses deux jeunes joueurs enchaînent l’Euro puis les JO. Thierry Henry doit donc faire sans eux.

Il sera également privé de Mathys Tel, que le Bayern Munich refuse de libérer. Six départs qui ont obligé l’ancien entraîneur de Monaco a appelé trois nouveaux éléments : Chrislain Matsima, Andy Diouf et Rayan Cherki. La pré-liste a donc été réduite à 23 joueurs, mais ce qui suscite la curiosité des observateurs, c’est bien sûr de savoir quel sera le troisième « joker » de plus de 23 ans alors que pour l’heure, il n’y a que Jean-Philippe Mateta et Alexandre Lacazette qui jouissent de ce statut au sein du groupe olympique pré-sélectionné.

Pas de 3e joker dans la liste de la France ?

Un constat terrible est dressé dans L’Equipe, puisque le quotidien sportif évoque pour la première fois la possibilité de ne pas voir de troisième joueur de plus de 23 ans au sein de la liste, un scénario qui avait pourtant été balayé par Thierry Henry en conférence de presse la semaine dernière. « Il a sélectionné deux joueurs de plus de 23 ans, mais il a du mal à en trouver un autre » confirme le quotidien sportif. Le troisième joker ne sera pas Teji Savanier, que Montpellier a proposé de libérer comme en 2020, car le staff des Bleus estime qu’il y a déjà assez de milieux au sein de la liste. L’urgence commence à se faire sentir pour trouver le troisième joker et pour Thierry Henry, l’idée est de trouver un joueur expérimenté susceptible d’apporter une vraie plus-value au groupe. Mais on est désormais très loin des rêves Griezmann, Giroud ou Mbappé, évoqués quelques mois avant la préparation des Jeux Olympiques.