Hervé Renard oublie les Françaises, il a choisi son pays

Après avoir été à deux doigts de faire une pige avec la Côte d'Ivoire durant la CAN, Hervé Renard n'aura pas besoin de prolonger son contrat avec l'équipe de France féminine. Le technicien de 55 ans a probablement déjà trouvé son prochaine poste.

Candidat pour venir remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc ivoirien en pleine Coupe d'Afrique des Nations, Hervé Renard n'a pas eu le feu vert de la Fédération Française de Football, conscient que le signal envoyé aux joueuses tricolores serait désastreux à quelques mois des Jeux OIympiques de Paris, priorité absolue des Bleues. Mais quoi qu'il en soit, la FFF a désormais compris que l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite n'ira pas au-delà de son contrat qui s'achève au coeur de l'été. Même s'il a plusieurs fois confié son enthousiasme à l'idée de diriger l'équipe de France féminine, Hervé Renard aurait déjà des contacts très avancés concernant son avenir de technicien.

L'Égypte compte sur Renard

بعد ارتباطه بمنتخب مصر – ماذا قدم رينار في مسيرته التدريبية؟ 🧐🔴https://t.co/ucnPcLYlV0 — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 3, 2024

Ce samedi, le média égyptien Kora Plus révèle que les négociations seraient proches d'aboutir entre Hervé Renard et l'équipe d'Égypte de football, laquelle n'a pas brillé lors de la Coupe d'Afrique des Nations et s'est fait sortir par le Congo lors des huitièmes de finale. Avant cela, un accord doit être trouvé pour mettre un terme au contrat de Rui Vitória, l'actuel sélectionneur des Pharaons, mais ensuite tout ira très vite. « Une source de la fédération égyptienne a révélé à Kora Plus que les négociations avec Renard sont à un stade avancé et que seuls certains détails financiers restent à régler à l'heure actuelle et qu'une fois finalisés, il sera annoncé que l'entraîneur français prendra les commandes de l'équipe nationale », précise Amr Jaballah, journaliste du média égyptien.