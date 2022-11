Guendouzi, humilié après Tunisie-France

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Certes remaniée, l'Equipe de France a raté son match face à la Tunisie. Une défaite 1-0 qui n'a pas permis aux remplaçants de se montrer sous leur meilleur jour, notamment Mattéo Guendouzi. Le milieu marseillais a été étrillé dans les médias après sa prestation.

Changement d'ambiance. Après les deux succès convaincants récoltés face à l'Australie et au Danemark, Didier Deschamps a aligné une équipe de France expérimentale face à la Tunisie. Les cadres comme Kylian Mbappé, Hugo Lloris, Antoine Griezmann ou Olivier Giroud ont laissé place à Randal Kolo Muani, Steve Mandanda, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi. La différence a sauté aux yeux des supporters français. Les Bleus ont subi le jeu tunisien pendant une bonne partie de la rencontre avant de céder sur un but de Wahbi Khazri. Un revers sans conséquence qui a quand même agacé une partie des observateurs.

Guendouzi, désigné flop du match

C'est le cas de Jérôme Rothen. Le consultant de RMC n'a pas aimé la prestation proposée par des joueurs habitués à squatter le banc depuis le début du tournoi. C'est particulièrement le cas de Mattéo Guendouzi qui a concentré son attention et ses critiques. « Certains ont eu des occasions, depuis pas mal de mois, de montrer des choses en équipe de France. Mais ils ne le montrent pas. Qui ? Veretout, Guendouzi… Je pense que pour ces mecs-là, il y a un plafond de verre et le niveau international est trop haut pour eux. […] En plus de ça, il y a un positionnement qui n'est pas bon pour Guendouzi. Guendouzi milieu gauche ? J’ai mal à mon poste, c’est un poste où je jouais. Franchement, vous rigolez ou quoi ? Guendouzi milieu gauche, où on va ? », a t-il lâché.

Un ressenti partagé par les journalistes de l'Equipe présents sur place. Ils ont attribué la note de 2 au joueur de l'OM pour l'ensemble de son œuvre. « On ne sait pas dans quel domaine il a été le pire, avec ou sans ballon. Même s'il n'a jamais évolué à son vrai poste, on se demande comment il a pu passer autant de temps sur la pelouse. Un jeu sans prise de risque, des passes uniquement vers l'arrière ou dans le vide (42e), aucune présence physique, des montées à contretemps », se sont-ils justifiés. De quoi remettre encore en cause le choix de Didier Deschamps de prendre Mattéo Guendouzi avec les Bleus au Qatar.