Griezmman, Mbappé, Benzema, les défenseurs pleurent

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps a décidé de retenir Karim Benzema pour jouer l'Euro, et l'équipe de France aura une attaque diabolique. Et déjà les défenseurs adverses doivent trembler.

Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Karim Benzema. La France a la chance d’avoir dans ses rangs trois des meilleurs attaquants de la planète, mais depuis 2015 il n’avait pas été possible de voir sous le maillot de l’équipe de France, on sait pourquoi, ce qui n’avait toutefois pas empêché les Bleus de gagner le titre mondial en 2018. L’incroyable come-back de l’ancien Lyonnais sous le maillot tricolore va permettre aux supporters de l’hexagone d’assister à ce qui ressemblait à un fantasme. Pour les formations qui vont se présenter sur la route de l’équipe de France dans un mois, cela va sérieusement cogiter quand il s’agira de gérer la puissance de feu offensive française avec ce trio Griezmann-Mbappé-Benzema. Défenseur de Crystal Palace, et évidemment toujours très sensible à tout ce qui touche l’équipe de France, lui qui avait contribué à l’exploit contre l’Ukraine en 2013, Mamadou Sakho avoue qu’il y a de quoi trembler.

S’il n’aura pas à se coltiner le trio français, et pour cause, l’expérimenté défenseur de Crystal Palace est limité choqué. « Ils font partie des meilleurs du monde à leurs postes. Et si j'étais défenseur en face, et que j'allais les avoir en duel, je ne serais pas trop serein (sourires). Ce qui me frappe, chez eux, c'est leur intelligence de jeu hors norme. Je ne sais pas si les gens se rendent totalement compte de l'intelligence dans leurs déplacements. Ils arrivent toujours à se mettre dans des positions, des situations où ils vont être dangereux. Ça va être sur des choses qui leur paraissent simple : une orientation du corps, un placement entre les lignes ou dans l'espace libre. Et eux, tout ça, ils le voient avant », explique, dans L’Equipe, Mamadou Sakho, qui se délecte d’avance de cet Euro 2020.