Griezmann quitte la France, Riolo lui paye le billet

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Convoité par le Los Angeles FC, où évoluent ses amis Olivier Giroud et Hugo Lloris, Antoine Griezmann est en pleine réflexion. En cas d’exil, le vice-capitaine des Bleus pourrait dire adieu à l'équipe de France.

Très attendu pendant l’Euro 2024, qui plus est après la blessure de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann n’a pas répondu aux attentes. L’attaquant utilisé au poste de milieu offensif a même perdu les faveurs du sélectionneur Didier Deschamps. Et c’est sur cette mauvaise note que son parcours en Bleu pourrait s’arrêter. Le joueur de l’Atlético Madrid a en effet reçu une offre du Los Angeles FC, où évoluent ses amis Olivier Giroud et Hugo Lloris. La proposition fait douter Antoine Griezmann à qui Daniel Riolo conseille de foncer malgré le sacrifice que son exil impliquerait.

La MLS incompatible avec les Bleus

« C'est dans la même équipe que Giroud et Lloris ? Donc ça veut dire en gros : "je pourrai terminer tranquille avec mes potes" ? Ça ressemble à ça, non ? Moi je n'ai aucun problème avec ça, a réagi le journaliste de RMC. Si le gars veut aller avec ses potes, c'est sa vie, il a 32 ans, il a fait assez de choses dans sa carrière. Mais pour moi, le message que tu envoies c'est que c'est fini. Déjà on a fait le coup avec Kanté qui revient d'Arabie Saoudite, il est super performant… Oui, il l'a été un ou deux matchs mais pas plus. Pas sûr que la blague continue. Mais Griezmann ne fera pas le coup de prétendre encore à l'équipe de France si il part dans un championnat mineur. Surtout vu comment ça s'est terminé. »

Le Los Angeles FC rêve d'Antoine Griezmann



INFO L'ÉQUIPE. Après avoir réussi à attirer Hugo Lloris et Olivier Giroud, le club de MLS tente de faire venir Antoine Griezmann. Dès cet été, ou en 2025 https://t.co/YmLgEJbYZz pic.twitter.com/KrcAlfWb9b — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 26, 2024

« C'est son choix de vie. Mais pour moi, le message je le reçois de cette façon : "j'y vais, c'est la fin de carrière, c'est mon choix de vie et j'adore, j'ai mes potes qui sont là-bas, c'est génial, je m'achète une décapotable et je passe les week-ends à Malibu." Très bien. Mais les Bleus c'est terminé, a prévenu Daniel Riolo. Quand je vois le niveau qu'il a eu pendant l'Euro, je lui dis que c'est le bon moment. Je te prends ton billet en première classe et tu peux y aller. Peut-être qu'il n'a plus envie de l'exigence du foot européen. Là-bas ce serait plus pénard. » Dans ses déclarations, Antoine Griezmann n’a jamais caché son attirance pour la Major League Soccer.