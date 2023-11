Giroud ou Thuram, la France a choisi

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Face à une très modeste formation de Gibraltar, Didier Deschamps a choisi Marcus Thuram au centre de son attaque. Mais Olivier Giroud n'est pas en danger.

Homme en forme de l'AC Milan, même s'il sort d'un match où il a pris un carton rouge et sera donc suspendu deux rencontres, Olivier Giroud a retrouvé avec une motivation intacte l'équipe de France. Cependant, le buteur milanais sait que Didier Deschamps veut faire jouer à plein la concurrence dans la perspective du prochain Euro 2024 en Allemagne. Et ce samedi, pour le match face à Gibraltar, l'homme aux 127 sélections et 54 buts sous le maillot de l'équipe de France devrait donc débuter sur le banc si l'on en croit la dernière mise en place tactique. Didier Deschamps a opté pour Marcus Thuram à la pointe de son attaque. De quoi remettre en question l'avenir tricolore de Giroud ? Pas du tout à en croire d'anciens internationaux.

Giroud chouchou des Français

Djbril Cissé, qui s'y connaît en matière d'attaquant et d'efficacité, estime qu'Olivier Giroud est toujours le numéro 1 à ce poste en équipe de France, malgré la concurrence. « Avec Kylian et Antoine Griezmann derrière, ça reste la meilleure formule offensive. Après, il faut amener des centres et pour cela, Kingsley Coman est la meilleure arme à droite avec Jonathan Clauss derrière lui », confie dans le quotidien sportif celui qui est désormais le conseiller des attaquants de l'AJ Auxerre. Et Cissé n'est pas le seul à penser que le buteur de 37 ans a encore un avenir chez les Bleus. « Olivier Giroud sait toujours marquer avec un formidable timing dans les airs. On l'a encore vu récemment avec l'AC Milan contre Naples et le PSG. Après, il reste plus de six mois avant la liste. Didier Deschamps doit essayer autre chose. C'est pour ça qu'il peut donner plus de temps de jeu à Thuram en pointe. C'est la meilleure alternative à Giroud », reconnaît Mevlut Erding.

Du côté des supporters tricolores, il n'y a pas photo. L'Equipe a procédé à un sondage auprès de ses lecteurs et ils sont 67% à penser qu'Olivier Giroud doit être le titulaire à la pointe de l'attaquant française contre 30% des suffrages en faveur de Marcus Thuram, 3% ayant choisi un autre joueur. Pas de quoi impressionner Didier Deschamps qui a toujours fait ce qu'il voulait en équipe de France, y compris prendre des décisions pas toujours populaires.