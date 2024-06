Giroud et Thuram c'est fini, il supplie Deschamps de mettre Barcola

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Excellent lors de son entrée face au Luxembourg, Bradley Barcola pourrait être la belle surprise de l’Equipe de France lors de cet Euro 2024, à condition que Didier Deschamps lui accorde un temps de jeu conséquent.

Surprise de dernière minute dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024, Bradley Barcola a fêté sa première sélection en Equipe de France contre le Luxembourg mercredi soir à Metz en match de préparation. Entré en cours de jeu, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est immédiatement mis en évidence en délivrant une belle passe décisive à Kylian Mbappé sur le troisième but français. Titulaire au PSG en seconde partie de saison après quelques mois d’adaptation, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais va-t-il réussir à s’imposer en quelques jours comme une solution viable aux yeux de Didier Deschamps ? C’est tout ce que souhaite Florent Gautreau. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a émis le souhait de voir un trio composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola en Equipe de France.

🇫🇷3️⃣🆚0️⃣🇱🇺



🌍 Victoire de l'@equipedefrance contre le Luxembourg (3-0) lors d'un amical

⚽️ Randal Kolo Muani a inscrit le premier but

👟 Bradley Barcola a délivré une passe décisive lors de sa première sélection

✔️ Warren Zaïre-Emery est entrée en jeu à la 64e

▪️ Ousmane… pic.twitter.com/SayuPqMako — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 6, 2024

Exit donc Giroud ou encore Thuram, que le journaliste de l’After Foot voit plus comme des jokers à utiliser en cours de match. « Sur l’animation offensive en Equipe de France, il ne se passe pas grand chose. Tactiquement, tu ne captes pas grand chose mais tu sais que tu donnes le ballon à Mbappé ou à Griezmann. Tout le monde sait comment ça se passe, y compris les adversaires des Bleus. On dépend de la forme de Griezmann et de Mbappé, donc on n’est pas dans les meilleures dispositions en termes d’imprévisibilité. Je suis fan de Thuram, mais à chaque fois qu’il joue en Bleus, il est décevant. Il va se passer que Giroud sera titulaire, mais c’est très prévisible pour les adversaires. Tabler sur Giroud, c’est compliqué » a expliqué le chroniqueur avant de conclure.

Barcola titulaire à l'Euro, ce journaliste en rêve

« Mon rêve, c’est de voir l’attaque du PSG en Bleus (Barcola, Dembélé, Mbappé). Quand tu vois Dembélé et Barcola sur les côtés, tu as ce que l’Equipe de France n’a pas le reste du temps : de l’élimination, de la vivacité et de l’imprévisibilité. Ce que j’adorerais, c’est de commencer l’Euro avec Barcola à gauche, Mbappé dans l’axe et Dembélé à droite. Il faut mettre les hommes en forme, les hommes vifs. Mais il est probable que Deschamps choisira sans doute Giroud » a fait savoir Florent Gautreau, grand défenseur de Bradley Barcola et qui adorerait voir l’attaquant du PSG dans un rôle de titulaire à l’Euro. Didier Deschamps ne l’entend sans doute pas de cette oreille pour l’instant, mais si l’ancien Lyonnais continue de crever l’écran à chaque entrée en jeu, la question se posera forcément pour le sélectionneur des Bleus.