France : Rothen réclame du changement à Deschamps

Alors que l'équipe de France peut valider sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021 en cas de victoire contre la Hongrie, Jérôme Rothen espère que Didier Deschamps procédera à des changements.

Une chaleur caniculaire, un stade avec 60.000 supporters, le match Hongrie-France, ce samedi à Budapest, s’annonce bouillant à plus d’un titre. Pour cette rencontre, le sélectionneur national pourrait décider de maintenir sa confiance à l’équipe qui a dominé et s’est imposée mardi face à l’Allemagne. Mais Jérôme Rothen espère, lui, que pour ce match face à la formation la plus faible du groupe, ou du moins celle qui est censée l’être, Didier Deschamps osera changer un peu son onze de départ afin de tenir compte des spécificités de la Hongrie. Dans Le Progrès, l’ancien footballeur, désormais consultant, justifie sa position et ses conseils à Didier Deschamps.

« Le principe de faire tourner, je n’aime pas cette notion-là parce que ça voudrait dire qu’une équipe est indéboulonnable. Oui, le onze aligné face à l’Allemagne, c’est la préférence de Didier Deschamps pour les gros matches. Mais là, ce n’est pas le même adversaire, donc l’animation offensive peut être différente. Et à partir de là, si tu choisis d’enlever un milieu de terrain pour mettre un élément plus offensif, je ne suis pas sûr que ça affaiblisse vraiment l’équipe, surtout contre la Hongrie ? Ça serait bien de voir autre chose, avec un ou deux joueurs différents. Parce que S’il n’effectue pas de changement sur ce match je ne vois pas quand il pourra en faire », explique Jérôme Rothen, qui sait qu’ensuite la France affrontera le Portugal, puis, sauf désastre, devait attaquer les huitièmes de finale avec des matchs couperets.