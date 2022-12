France-Pologne, la déclaration qui fait peur

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France déjà qualifiée pour les quarts de finale puisque la Pologne n'a aucune chance. C'est l'enflammade de Daniel Riolo dont l'arrogance inquiète beaucoup.

La France défiera la Pologne en 1/8e de finale de ce Mondial ce dimanche, dans une rencontre où les Bleus seront les grands favoris. Il faut dire que, si Didier Deschamps a pu très largement faire tourner contre la Tunisie, les coéquipiers de Robert Lewandowski ont terminé leur match couperet face à l’Argentine par une défaite 2-0 qui aurait pu leur être fatale. Mais presque miraculeusement, leur gardien Wojciech Szczęsny a évité l’avalanche de buts, et le Mexique n’a pas pu marquer ce dernier but qui aurait qualifié les Aztèques. Résultat, la Pologne passe à l’arrachée et se fera petite au moment de défier l’équipe de France. La formation dirigée par Czeslaw Michniewicz ne fait en tout cas clairement pas peur à Daniel Riolo, qui a réagi de façon lapidaire à ce 1/8e de finale gagné d’avance par la France selon lui.

« Je n'imagine pas une défaite contre cette équipe qui ne produit rien de rien. Pour moi, c'est du 100% pour la France. Souvent, dans ces cas-là, on ne sait jamais , il peut y avoir un scénario catastrophe avec un carton rouge au bout de 10 minutes. Mais même dans ces cas-là, à 10 contre 11 pendant 80 minutes, je n’imagine pas une défaite contre cette équipe. Ils n’ont pas une défense de malade à part un très bon gardien, forcément à un moment ou un autre, Mbappé et compagnie font faire mal. Offensivement, Lewandowski ne voit pas un ballon », a lancé le consultant de RMC, très affirmatif dans sa déclaration.

"L'arrogance française"

Des propos très positifs sur les Bleus, surtout pour un Daniel Riolo qui a longtemps été dubitatif, mais qui ont fait réagir de façon très contrastée. En effet, les suiveurs de l’émission se sont montrés beaucoup plus prudents que le journaliste, notamment en raison d’un match qui semblait aussi gagné d’avance disputé au dernier Euro, contre la Suisse. Une déception qui est visiblement encore dans toutes les mémoires. « Je crois avoir entendu la même chose à l'Euro à l'approche du 8eme contre la Suisse. Un peu de retenue », « Ne jamais sous-estimer l’adversaire. Je rappelle le résultat de la France contre la Suisse à l'euro l'année dernière. L’arrogance française », « Bravo la Pologne pr votre victoire… », « Ça n’existe pas dans le foot 100% », s’est notamment vu rappeler un Daniel Riolo qui se voit reprocher sa trop grande certitude sur la qualification des Bleus. Nul doute que Didier Deschamps tiendra à rappeler qu’il n’a pas envie d’être une nouvelle fois la grosse surprise de la compétition, comme ce fut le cas face à la Suisse à l’Euro 2020.