France-Maroc : Daniel Riolo ne fait pas le malin

Qui du Maroc ou de la France rejoindra l’Argentine en finale de la Coupe du monde ? Réponse ce soir avec la seconde demi-finale.

La France entière attend avec impatience cette seconde demi-finale de Coupe du monde de suite pour les Bleus. Quatre ans après leur victoire sur la Belgique en Russie, les hommes de Didier Deschamps affrontent le Maroc, un adversaire à priori plus faible sur le papier. Mais les coéquipiers d’Hakim Ziyech ont multiplié les exploits dans ce Mondial en battant la Belgique en phase de groupes, l’Espagne en huitièmes de finale et le Portugal en quarts. Pour les Bleus, la tâche s’annonce très difficile et les joueurs invités à s’exprimer face à la presse ces derniers jours ne s’y sont pas trompés en louant les mérites des Lions de l’Atlas. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo en a fait de même. Le journaliste de l’After Foot a fait savoir qu’il n’était pas vraiment confiant avant ce match pour l’Equipe de France, qui va se retrouver face à une équipe dont le profil assez défensif ne lui correspond pas vraiment. Ce qui peut potentiellement donner un match serré et très indécis ce mercredi à 20 heures.

Daniel Riolo se méfie beaucoup du Maroc

« Le Maroc a déjà sorti deux fois des équipes européennes qui paraissaient plus fortes sur le papier (l’Espagne et le Portugal). Les deux scénarios en plus n’étaient pas totalement identiques et contre le Portugal, le Maroc n’a même pas eu besoin d’aller jusqu’aux tirs au but. La France peut se faire embourber de la même façon, je dirais même que le Maroc n’est pas un profil d’équipe qui plait beaucoup aux Bleus car la France n’aime pas jouer contre des équipes qui attendent et qui veulent contrer. C’est plutôt les Bleus qui aiment jouer comme ça car Mbappé aime jouer comme ça, car on a des joueurs pour ça et car Deschamps aime ça. Le Maroc n’est vraiment pas un profil d’équipe qui plait à la France, il faudra trouver la clé car défensivement, le Maroc est très fort même si ce n’est pas simple d’être aussi solide trois matchs de suite. Il faut faire gaffe car je ne sens pas le match promenade pour la France » a analysé Daniel Riolo, qui attend ce match avec autant d’impatience que de méfiance pour la bande de Kylian Mbappé. En espérant toutefois une victoire tricolore et une finale des Bleus face à l’Argentine dimanche.