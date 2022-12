EdF : Les Invincibles, Daniel Riolo craque pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Bousculée par l'Angleterre, l'Equipe de France s'en est sorti comme souvent sous Didier Deschamps. Elle s'est imposée 2-1 dans ce choc des quarts et peut véritablement croire à un deuxième sacre consécutif. Elle laisse même le si critique Daniel Riolo sans voix.

24 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour revoir un champion du monde en titre en demi-finales de la coupe du monde suivante. Bien loin des tracas des précédents vainqueurs sortants, l'Equipe de France est plus que jamais en course pour conserver son titre mondial. Une performance d'autant plus remarquable que de nombreux cadres manquent à l'appel dans l'effectif de Didier Deschamps. Mais, rien ne semble arrêter ces Bleus-là. Pas même une Angleterre sûre de ses forces et qui a offert une opposition solide aux Français samedi en quarts de finale.

Rien ne peut stopper les Bleus dans ce Mondial

Chez les Anglais, le refrain fut le même qu'en 2018 avec la Belgique : les Three Lions méritaient la victoire face aux Bleus. Les troupes de Gareth Southgate ont bel et bien pris le dessus en seconde période, se créant les meilleures situations et ratant un pénalty. Mais, finalement, qui peut être surpris que le match est tourné une fois de plus dans le sens des hommes de Didier Deschamps ? Pas Daniel Riolo, lequel est subjugué par le côté intouchable d'une Equipe de France qui ne repose que sur « 12-13 joueurs maximum » selon lui.

🇫🇷 Daniel Riolo : "Qu'est-ce qui peut arriver à cette équipe de France ?! T'as l'impression d'une confiance ultime, d'invincibilité." #RMClive pic.twitter.com/3sIXNQ2Z28 — After Foot RMC (@AfterRMC) December 10, 2022

« Qu’est-ce qui peut leur arriver ? T’as l’impression d’une sorte de confiance ultime, d’invincibilité. Giroud que le sélectionneur ne voulait plus il y a encore trois mois, c’est l’homme providentiel. Dans l’histoire récente des Bleus, tout ce qui est apparenté à des mauvaises nouvelles se transforme en bonnes nouvelles. Les Bleus […] sur la seconde période ils sont clairement en-dessous, ils trouvent le moyen non seulement de mettre un but […] et en plus ils ont la réussite avec Kane qui rate un deuxième péno. […] Là, ils ont une autoroute jusqu’au bout », a t-il développé sur RMC après le match. Un sentiment de toute puissance qui fait clairement espérer une troisième étoile à la France. Mais, gare à l'excès de confiance avant le Maroc, lequel n'arrête pas de prouver que personne n'est vraiment intouchable dans ce drôle de Mondial.