France : Le buzz autour de Clauss ne touche pas Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le sélectionneur de l'équipe de France a été interrogé sur la possibilité de retenir un joueur Jonathan Clauss, le latéral du RC Lens. Didier Deschamps a été clair.

Révélation de ce début de saison avec une équipe lensoise particulièrement brillante en Ligue 1, Jonathan Clauss suscite beaucoup d’attente et son nom a notamment été évoqué pour rejoindre l’équipe de France. Mais nulle trace du joueur de 29 ans dans la liste de Didier Deschamps pour les deux matchs contre le Kazakhstan et la Finlande. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a répondu à une question sur le cas Jonathan Clauss et un éventuel problème posé par son âge concernant sa venue au sein de l’équipe tricolore. Sans jamais citer le nom du piston droit du RC Lens, Didier Deschamps a confié qu’il n’était pas du genre à se laisser dicter ses choix par le buzz, mais qu’il ne fermait évidemment la porte à aucun joueur, quel que soit son âge.

« Qui fait le buzz ? Alors c’est à vous de répondre à la question, moi je ne vais pas faire du buzz sur le buzz. Je regarde les matchs, donc forcément je regarde beaucoup de joueurs, dont ce joueur de Lens dont vous me parlez. Après, buzz ou pas buzz, ce n’est pas ça qui va m’amener à prendre un joueur ou pas. Évidemment, il fait partie des joueurs que l’on suit, mais avec des caractéristiques qui sont les siennes. Qu’il ait 29 ans, ce n’est pas un critère en soit. C’est plus une question de concurrence par rapport au poste, mais je sais que vous êtes en attente de nouveautés. Je ne suis pas là pour faire de la nouveauté, j’ai toujours incorporé des nouveaux joueurs et pour faire un parallèle avec son âge, Jordan Veretout, qui a à peu près le même âge, est arrivé tardivement. Comme pour un joueur de 18 ans, si j’estime que c’est le moment de le sélectionner, alors je le ferai », a clairement fait savoir Didier Deschamps au sujet de Jonathan Clauss.