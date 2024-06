JO 2024 ‍: Le PSG et Lille rayent cinq noms de la liste ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Lundi matin, Thierry Henry a annoncé une pré-liste de 25 joueurs pour disputer les JO 2024 avec l’Equipe de France. Mais le PSG et Lille ont d’ores et déjà réagi et vont compliquer la tâche du sélectionneur olympique.

Alors qu’il avait été écrit dans la presse que Lille ou encore le Paris Saint-Germain allaient refuser de libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques, la liste communiquée lundi matin par Thierry Henry en a surpris plus d’un. Et pour cause, le sélectionneur de l’Equipe de France U23 a convoqué Leny Yoro, Lucas Chevalier, Bafodé Diakité ou encore Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Mais la tâche va se compliquer dans les jours à venir pour Thierry Henry puisque le LOSC a officiellement réagi par la voix de son président Olivier Létang afin d’acter le refus du club nordiste de libérer les trois joueurs convoqués en raison des tours préliminaires de la Ligue des Champions que Lille va devoir disputer au mois d’août.

JO 2024 : Lacazette, mais pas de Mbappé avec la France ! https://t.co/qvu0fdQA3s — Foot01.com (@Foot01_com) June 3, 2024

« J'ai appelé mes joueurs concernés et ils ont bien compris. Nous avons une échéance extrêmement importante pour notre club. Je suis président du LOSC et je défends ses intérêts. Il n'y a même pas de question à se poser. Si notre position est unique c'est aussi parce que nous sommes les seuls à jouer les barrages » a fait savoir dans L’Equipe le président lillois, lequel a par ailleurs affirmé que sa position aurait été différente si les Dogues avaient terminé troisièmes de Ligue 1, ce qui n’est donc pas le cas.

Le PSG refuse de libérer Zaïre-Emery et Barcola

En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain n’a pas encore réagi de manière officielle. Mais l’espoir de les voir enchainer l’Euro puis les JO 2024 est mince. Le quotidien sportif indique dans ses colonnes que la direction du PSG a prévu d’appeler Thierry Henry pour l’informer de sa décision de refuser de libérer les deux joueurs afin d’éviter un surmenage en raison de leur participation à l’Euro. Il n’y a heureusement pas que des mauvaises nouvelles pour le sélectionneur olympique, qui a appris que le Stade Rennais ne s’opposerait pas à la participation au JO de Désiré Doué, Arnaud Kalimuendo et Adrien Truffert. Les prochains jours s’annoncent mouvementés et riches en rebondissements pour Thierry Henry, lequel risque de vivre la même situation que Sylvain Ripoll il y a quatre ans à Tokyo.