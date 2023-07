France - Jamaïque ‍: les compos (12h sur M6)

Compo de l'Equipe de France :

Peyraud-Magnin - Karchaoui, Cascarino, W.Renard, Lakrar - Majri, Toletti, Geyoro, Mateo - Le Sommer, Diani

Compo de la Jamaïque :

Spencer, Blackwood, A.Swaby, C.Swaby, Wiltshire, Sampson, Spence, Primus, Brown, Matthews, Shaw

Lorne Donaldson has named his team for today's match against France!



🗓️: Sun, July 23

🆚: France

📍: Sydney, Australia

🏟: Allianz Stadium

🕘: 5:00 am (JA/EST) 6:00 am (ET)

📺: TVJ

#ReggaeGirlz #FIFAWWC #FIFAWomensWorldCup #BeyondGreatness