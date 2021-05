France : Giroud pas assez fort, Deschamps s’en remet à Benzema

Dans : Equipe de France.

A la surprise générale, Karim Benzema devrait faire partie des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer l’Euro avec la France.

Le coup de tonnerre est énorme dans la mesure où l’attaquant vedette du Real Madrid n’a plus été appelé par le sélectionneur de l’Equipe de France depuis plus de cinq ans. A un mois du premier match des Bleus contre l’Allemagne à l’Euro, Didier Deschamps a pris tout le monde à contre-pied en sélectionnant Karim Benzema. Comment expliquer un tel revirement de situation ? RMC a tenté de répondre à cette question et pour la radio, le manque de temps de jeu criant d’Olivier Giroud à Chelsea a été un facteur fondamental dans la décision de Didier Deschamps.

Un choix devenu indispensable en attaque

« Des raisons sportives prennent peu à peu le pas dans les réflexions qui nourrissent les débats du staff autour de la liste. Car depuis mars, Martial s'est blessé avec les Bleus et n’a toujours pas rejoué avec Manchester, quant à Giroud, il n'est plus que très rarement sur les feuilles de match depuis l'arrivée de Thomas Tuchel qui le fait encore moins jouer que ses prédécesseurs à Chelsea. Dernière option possible en 9, Mbappé n’a pas vraiment convaincu et ce n'est pas forcément là que le jeune prodige du PSG se voit évoluer » explique la radio, avant d’abonder. « Tout ceci a (semble-t-il) poussé Deschamps et son staff à reconsidérer leur position vis-à-vis de Benzema et à envisager l'idée d'un retour de Benzema, somme toute logique d’un point de vue sportif, au regard de sa grosse saison avec le Real Madrid en Liga et en Ligue des champions et des manques en bleu ». Confirmation attendue ce mardi aux alentours de 20h20 avec une liste plus folle que toutes les autres. Didier Deschamps est attendu au tournant…