France-Ecosse ‍: Deschamps va être radical

Didier Deschamps a tranché, le sélectionneur de l’Equipe de France va procéder à une très large revue d’effectif pour le match amical des Bleus contre l’Ecosse, ce mardi à Lille.

En toute logique, Didier Deschamps avait aligné sa meilleure équipe vendredi soir pour le match de l’Equipe de France contre les Pays-Bas. Vainqueurs à Amsterdam, les Bleus ont assuré leur qualification pour l’Euro 2024. Le sélectionneur tricolore va maintenant pouvoir procéder à une large revue d’effectif pour le deuxième match du rassemblement, mardi contre l’Ecosse en amical à Lille. Des doutes subsistent encore dans les choix définitifs de Didier Deschamps mais selon les informations de L’Equipe, seuls cinq titulaires du match contre les Pays-Bas vont débuter face à l’Ecosse : Mike Maignan, Jonathan Clauss, Théo ou Lucas Hernandez, Antoine Griezmann et le capitaine Kylian Mbappé.

Six nouveaux joueurs dans le onze pour France-Ecosse ?

Pour le reste, la composition va être remodelée et la défense centrale est particulièrement concernée. Ibrahima Konaté, qui a repris il n’y a pas si longtemps avec Liverpool, va être laissé au repos. Benjamin Pavard sera donc titulaire à un poste très rare pour lui en Equipe de France de défenseur central, où il a longtemps réclamé de jouer. Il devrait être associé à Jean-Clair Todibo, lequel sera préféré à Castello Lukeba. Pour le poste de latéral gauche, un doute existe entre Théo et Lucas Hernandez. Dans le milieu de terrain, Antoine Griezmann sera présent et devrait logiquement être associé à Youssouf Fofana et à Eduardo Camavinga.

Boubacar Kamara postule aussi mais dans l’esprit du staff, les joueurs de Monaco et du Real Madrid ont une longueur d’avance. Enfin en attaque, Randal Kolo Muani et Kingsley Coman vont sortir du onze. En toute logique, ils seront remplacés par Ousmane Dembélé et Olivier Giroud. Marcus Thuram a un peu de retard sur l’avant-centre de l’AC Milan aux yeux de Didier Deschamps, mais le néo-attaquant de l’Inter aura du temps de jeu sur cette rencontre. Alors que plusieurs joueurs dont Aurélien Tchouaméni ont pris la parole pour alerter sur l’enchainement des matchs et la fatigue engendrée, Didier Deschamps a bien saisi le message et a donc pris la décision de faire tourner un maximum de joueurs tout en conservant néanmoins une ossature.