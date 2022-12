EdF : Mbappé nouveau Maradona, l'Angleterre en pleine panique

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, l'équipe de France affronte l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde. Les Three Lions redoutent particulièrement Kylian Mbappé.

En feu depuis le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar avec notamment 5 buts inscrits en 4 rencontres disputées, Kylian Mbappé impressionne. Ce samedi soir face à l'Angleterre, le champion du monde aura une nouvelle opportunité de faire parler la poudre. Comme il l'a récemment indiqué en conférence de presse, son ambition est de tout faire pour marquer les esprits et remporter un nouveau Mondial. La forme actuelle de Kylian Mbappé est crainte et redoutée par ses adversaires. Du côté de l'Angleterre, on sait qu'il faudra être particulièrement attentif à la star du PSG. Si les troupes de Gareth Southgate ont un immense respect pour Mbappé, c'est aussi le cas de la presse britannique. Cette dernière n'est pas rassurée et a même peur d'un scénario à la... Diego Maradona !

Mbappé, l'Angleterre est déjà traumatisée

The last time England faced Mbappe and Dembele😂😂 pic.twitter.com/oJglkXahAI — JJ🇬🇵🇷🇸🇦🇷 (@jovicism1) December 4, 2022

Dans un récent article publié sur son site internet, The Express fait part de ses craintes pour la sélection anglaise au sujet de Kylian Mbappé. En quart de finale d'une certaine Coupe du monde 1986, l'Angleterre avait déjà subi la loi d'une autre star du football mondial : Maradona. Ce jour-là, El Pibe de Oro avait tout fait. A commencer par marquer à l'aide de sa main. Mais par la suite, Maradona mettra tout le monde d'accord avec un but qui restera aussi dans les annales. Un but que l'on qualifiera même de but du siècle et qui a aujourd'hui permis à Maradona d'avoir son maillot encadré au Qatar’s Olympic and Sports Museum ! Ce scénario, il est redouté par The Express, encore traumatisé, comme la majorité des fans anglais. Pour le média, Mbappé a le potentiel d'une future légende à la Maradona. Tout est donc envisageable et ce, malgré le plan apparemment prévu par Gareth Southgate et ses hommes pour contrer le génie de 23 ans... Tout ce que la presse anglaise veut éviter ce samedi soir, c'est que l'Angleterre permette encore à un joueur de forger sa légende et que Kylian Mbappé, comme Maradona avant lui, n'ait son maillot affiché dans un musée pour se rappeler la fois où il a martyrisé les Three Lions.