France ‍: Blessés, Cherki et Doué renoncent aux Espoirs

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France Espoirs devra se passer de Rayan Cherki et Désiré Doué pour ses deux matchs au programme durant ce mois d'octobre.

Nommé sélectionneur de l'Équipe de France Espoirs après les Jeux Olympiques, Gérald Baticle devra se passer de deux cadres contre Chypre le 10 octobre et l’Autriche le 15 octobre en matchs de qualification pour l’Euro 2025. En effet, comme on s'y attendait, Rayan Cherki et Désiré Doué ne sont pas en état de rejoindre le groupe tricolore. Le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais souffre d'une tendinite des ischio-jambiers qui a été confirmée par une IRM passée ce lundi au lendemain de la victoire de l'OL contre Nantes. S'agissant de Désiré Doué, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain est lui touché à la cheville et n'est pas en état de disputer les deux rencontres à venir. A priori, les deux seront rapidement remis sur pied. Dans la matinée, on avait également appris le forfait de Mathys Tel pour ces deux rencontres, l'attaquant du Bayern Munich étant, lui, touché à l'épaule.