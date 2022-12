France-Argentine : Une incroyable mission confiée à Griezmann

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Dimanche en finale de la coupe du monde, la principale menace de l'Equipe de France sera bien évidemment Lionel Messi. Le septuple ballon d'or fait un Mondial de très haut niveau et nécessitera une surveillance accrue. Quoi de mieux qu'Antoine Griezmann pour ce rôle ?

Avec Kylian Mbappé, l'Equipe de France a souvent incarné le rôle de l'ogre dans cette coupe du monde. En finale dimanche contre l'Argentine, cela pourrait être bien différent. En effet, pour la première fois du tournoi, les Bleus vont vivre la même situation que leurs précédents adversaires : devoir contenir un grand joueur comme Lionel Messi. Le septuple ballon d'or est d'autant plus craint qu'il porte littéralement l'Argentine dans ce Mondial. Avec cinq buts et trois passes décisives, il a ébranlé plus d'une défense au Qatar. Les Croates peuvent en témoigner, eux qui ont été impuissants face au raid du joueur du PSG sur le troisième but argentin signé Julian Alvarez.

Face au poison Messi, l'antidote sera Griezmann

Les joueurs français sont prévenus, ce Messi est en mission et semble presque inarrêtable. Il doit donc bénéficier d'une attention toute particulière, à l'image de celle portée par N'Golo Kanté à son égard en 2018 lors du fameux huitième de finale. Ce jour-là, la Pulga avait peiné à bousculer la défense française, ne réussissant pas à marquer le moindre but. Néanmoins, Kanté n'est pas au Qatar et il faudra qu'un autre joueur assume la responsabilité de surveiller le génie argentin.

Qui est le meilleur joueur de la Coupe du monde, Griezmann ou Messi ? 🇫🇷 🇦🇷 🙄 pic.twitter.com/QTuwWH6896 — Foot Mercato (@footmercato) December 15, 2022

Pour le technicien Noël Tosi, ce joueur ne peut pas être Rabiot ou Tchouaméni qui sont pourtant les deux remplaçants du duo Pogba-Kanté au milieu. Seul Griezmann peut parfaitement endosser ce rôle. « Griezmann pourrait prendre le marquage de Messi quand il sera dans notre moitié de terrain, ce qui lui permettra de continuer à peser sur notre jeu », a t-il confié au Quotidien du sport, lequel précise que c'est bien l'option privilégiée par Didier Deschamps dimanche. Une perspective d'autant plus logique quand on voit l'abnégation défensive de Grizou depuis le début du tournoi. Le joueur de l'Atlético Madrid est aussi bien renseigné sur Messi, qu'il avait eu comme coéquipier pendant deux saisons au FC Barcelone.