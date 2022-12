France-Argentine : Paul Pogba prêt à une dinguerie

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France affrontera l'Argentine dimanche à Lusail, et Paul Pogba a bien l'intention d'y être coûte que coûte, malgré l'opposition de la Juventus Turin qui craint pour sa santé.

Malgré de nombreux absents de marque, l’équipe de France a réussi à se hisser jusqu’en finale de la Coupe du monde au Qatar. Une performance de choix sachant que les Bleus avaient certes un statut de favori de la compétition avec le Brésil, mais qu’il fallait éviter les pièges avec une équipe remaniée. Qui aurait pu parier que les Tricolores seraient à un match du sacre avec des joueurs comme Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Youssouf Fofana, Marcus Thuram ou Randal Kolo-Muani dans les titulaires ou les éléments régulièrement utilisés ? La performance est XXL et les tauliers de l’équipe qui n’ont pas pu jouer au Qatar ont envie de voir la finale de leurs propres yeux. Un souhait légitime mais que le calendrier international ne permet pas. En effet, les entrainements ont repris et les championnats européens vont aussi revenir dans une semaine, sans compter que les joueurs absents sont des blessés qui ont besoin d’être au soin et prudents.

La Juve n'est pas chaude, Pogba est bouillant !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Résultat, les clubs n’autorisent pas les internationaux français à se rendre au Qatar dimanche, en raison de la durée du vol, du temps de mobilisation et du retour qui pourrait s’avérer compliqué en cas de victoire en finale. C’est le cas de Paul Pogba, qui fait tout pour avoir le feu vert de la Juventus, et harcèle le club turinois pour pouvoir rejoindre le Qatar malgré son protocole de soins, révèle L’Equipe. Selon les dernières tendances du côté de la presse italienne, La Pioche pourrait bien obtenir le précieux sésame et faire une apparition forcément remarquée à Lusail dimanche. Les dirigeants italiens n'apprécient guère ce forcing pour un joueur longtemps blessé, mais ils se disent qu'il vaut mieux lui donner le feu vert, que de le voir partir sans autorisation. Ce donc Paul Pogba serait capable ? Ce ne sera pas le cas de Lucas Hernandez, qui s’est vu opposer un non ferme de la part du Bayern Munich, qui craint des soucis avec un long vol juste après une opération. Presnel Kimpembe, qui est déjà passé au Qatar plus tôt dans la compétition, devrait rester sur Paris, tout comme Christopher Nkunku. Ironie du sort, un seul joueur a le feu vert total de son club pour aller au Qatar, il s’agit de Karim Benzema, qui ne semble pas chaud pour assister à la finale, et n’a en tout cas donné aucun renseignement en ce sens au staff des Bleus ou à la fédération.