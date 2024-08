France-Argentine ‍: Des supporters dangereux, vive inquiétude à Bordeaux

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

C’est officiel, l'Équipe de France olympique disputera son quart de finale contre l’Argentine ce vendredi. Une rencontre à haut risque au vu de la rivalité naissante entre les deux pays, et qui va se disputer dans un contexte tendu.

La phase de poules du tournoi olympique a livré son verdict. L'Équipe de France s’est tranquillement qualifiée pour la phase à élimination directe en remportant ses trois matchs de groupe contre les Etats-Unis (3-0), la Guinée (1-0) et la Nouvelle-Zélande (3-0). Les Bleus de Thierry Henry défieront une vieille connaissance en quarts de finale, en l’occurrence l’Argentine, dont la rivalité naissante depuis la finale du dernier Mondial au Qatar est montée d’un cran. L’Albiceleste a eu beaucoup plus de mal à se qualifier, notamment après sa défaite inaugurale contre le Maroc au terme d’un scénario irréel. Finalement, les Sud-Américains ont répondu présent et défieront la France au MATMUT Atlantique de Bordeaux dans quelques heures. D’ailleurs, le match devrait se jouer sous haut risque puisque de nombreux supporters argentins ayant la réputation d’être violents doivent faire le déplacement jusqu’en métropole.

France - Argentine sous tension, les Argentins seront nombreux

L’Argentine fait venir des supporters violents en France https://t.co/Afbu6IjVdY — Foot Mercato (@footmercato) August 1, 2024

L’opposition entre ces deux nations est devenue l’une des rivalités de ces derniers mois, notamment en raison de la finale du Mondial 2022 où le gardien Emiliano Martinez avait eu un comportement déplacé envers les Français. Lors de leur récent sacre à la Copa America, plusieurs joueurs de l’Argentine ont repris les chants à caractère raciste entonnés par leurs supporters à l’égard des joueurs français. Une rencontre qui se disputera donc sous tension, d’autant que selon le média local El Semanario de Junin, la Fédération Argentine va organiser le déplacement de certains barras gravas, qui qualifient des supporters ultras réputés violents et issus de plusieurs clubs prestigieux du pays comme Boca Juniors, River Plate ou encore San Lorenzo. Ils sont ainsi attendus à Bordeaux ce vendredi, à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre. Un déplacement en nombre qui inquiète forcément au niveau de la sécurité, puisque les tensions entre Français et Argentins peuvent légitimement faire craindre des affrontements aux abords du stade des Girondins. A la France de montrer ce qu’elle vaut également sur le terrain, car c'est cela qui importe avant tout.