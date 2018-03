France 98 : Un match très haut de gamme pour fêter les 20 ans !

Dans : Equipe de France.

Le 12 juillet prochain, on fêtera les 20 ans du titre mondial de l'équipe de France, et pour célébrer le souvenir de cette inoubliable finale gagnée contre le Brésil, un match de gala sera organisé le mardi 12 juin à la U Arena de Nanterre.

A cette occasion, l'équipe de France championne du monde en 98, à l'exception de Didier Deschamps bien évidemment retenu par le Mondial, affrontera une formation des meilleurs joueurs mondiaux de l'époque. Pour cette rencontre de gala, les tickets seront d'abord mis en vente les 19 et 20 mars sur vente-privee.com à des prix qui vont de 15 à 100 euros,. On pourra ensuite les trouver partout à partir du 21 mars. « Nous jouons ce match par passion, pour partager avec ceux qui n’étaient pas encore nés ou trop jeunes pour remonter les Champs Elysées le 12 juillet 1998, nous jouons pour eux, nous jouons pour vous, nous jouons pour tous ceux qui croient en la France et en son équipe d’aujourd’hui », a expliqué, à l’occasion de la présentation, de ce match, Youri Djorkaeff.

Ce match sera donné en direct sur TF1, qui avait diffusé la finale du Mondial 98, la Une ayant également travaillé sur un documentaire inédit auquel la totalité des joueurs et du staff a participé.