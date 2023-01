FFF : Le Graët va partir, sa revanche s'annonce terrible

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Noël Le Graët a récemment été mis en retrait de la présidence de la Fédération Française de Football en attendant la fin de l'audit dont il fait en partie l'objet. Encore sous contrat jusqu'en 2024, NLG pourrait cependant se faire une raison et quitter son poste.

Le football français se serait bien passé de cette nouvelle histoire peu reluisante concernant la FFF... Pointé du doigt pour son comportement avec la gent féminine et ses méthodes globales à la tête de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a été mis en retrait de ses fonctions le temps que l'audit dont la FFF fait l'objet prenne fin. S'il clame son innocence, NLG pourrait néanmoins accepter son sort et enfin lâcher les rênes du football français. C'est en tout cas ce qu'annonce Le Journal du Dimanche, qui fait référence à la situation difficilement tenable et à la volonté du dirigeant breton de ne pas se faire éjecter comme un malpropre.

Le Graët, la fin est proche ?

Porte-parole de Florence Hardouin 💬 : "La mise à pied de Mme Hardouin intervient quarante-huit heures après qu’elle a fait des confidences à plusieurs personnes concernant des faits de harcèlement sexuel et moral qu’elle a subis de M. Le Graët."



(Le Monde) pic.twitter.com/4kAf8hXnqz — Footballogue (@Footballogue) January 27, 2023

En effet, le média affirme que Noël Le Graët prend peu à peu conscience de la situation. « Depuis le comité exécutif du 11 janvier ayant acté sa mise en retrait, il a fallu que l’idée fasse son chemin, mais Le Graët a, semble-t-il, compris que son temps à la présidence de la FFF était révolu. Sa priorité est désormais de laver son honneur », indique notamment le JDD, qui rappelle qu'une enquête pour « harcèlement sexuel et harcèlement moral » envers NLG est actuellement en cours. Sauf rebondissement, le président de la 3F quittera bientôt ses fonctions. Mais il devrait continuer de prendre la parole pour tenter de se défendre face aux accusations contre lui. Pour rappel, l'ancien Maire de Guingamp est à la tête de la Fédération Française de Football depuis le 18 juin 2011. Dans les prochaines heures, les enquêteurs enverront leur rapport provisoire à Noël Le Graët mais également à la directrice générale de la FFF, Florence Hardouin. Cette dernière a été mise à pied à titre conservatoire et se trouve actuellement en arrêt maladie suite à un souci cardiaque rencontré au coeur de la tempête. Autre personne à pouvoir bénéficier du rapport, Philippe Diallo, qui a pris provisoirement les rênes de la FFF. Comme le rappelle le JDD, Le Graët fera tout pour laver son honneur mais également pour mettre des bâtons dans les roues à ceux qui se liguent contre lui. Diallo, qui était auparavant un proche de Florence Hardouin, n'aura donc pas les faveurs de NLG pour lui succéder...