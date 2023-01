FFF : Le Graët toujours pas viré, Carine Galli voit rouge

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Réuni jeudi après-midi, le COMEX a pris la décision du statu quo dans le dossier Noël Le Graët, mis en retrait mais toujours pas évincé de la FFF.

Mis en retrait de ses fonctions de président de la Fédération française de Football, Noël Le Graët est toujours -officiellement- en poste. Dans l’attente du résultat de l’enquête commandée par le ministère des Sports sur le fonctionnement de la FFF, qui va tomber à la fin du mois de janvier, le COMEX refuse de prendre une décision définitive au sujet de son président. Un statu quo qui agace certains observateurs, lesquels estiment qu’au vu du nombre de dérapages de Noël Le Graët, il serait grand temps de tourner la page avec le dirigeant breton de 81 ans, et cela peu importe le résultat de l’enquête commandée par le ministère des Sports. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Carine Galli s’est directement attaquée aux membres du COMEX de la FFF, trop attentistes face à cette situation dans un seul et unique but : garder leur place.

Carine Galli accuse le COMEX de la FFF

Jean-Michel Aulas est sorti du siège de la FFF, où se tenait le comité exécutif exceptionnel : « Noël Le Graët est très malheureux. » pic.twitter.com/wD8EEaZX90 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 11, 2023

« C’est regrettable que le COMEX n’ait pas voulu démettre Le Graët de ses fonctions de président de la FFF. C’est regrettable mais ce n’est absolument pas surprenant parce que de toute façon, lorsqu’il y a eu des écarts de Noël Le Graët, quand est-ce que nous avons entendu le COMEX ? Jamais puisque de toute façon, les membres du COMEX sont là grâce à Noël Le Graët. On est dans la lignée depuis tout ce qui se passe depuis des mois. Il y a eu une mise en retrait de Noël Le Graët mais chacun veut évidemment garder sa place et pour garder sa place il ne faut surtout pas qu’il y ait de nouvelles élections. Donc pour le COMEX le mieux c’est de ne rien faire pour garder les places au chaud » a lancé Carine Galli, très déçue par l’attentisme des membres du COMEX de la FFF. Reste maintenant à attendre fin janvier pour connaitre les résultats de l’enquête commandée par le ministère des Sports sur le fonctionnement de la FFF. Une enquête dont les résultats pourraient cette fois faire bouger les lignes à la Fédération française de Football.