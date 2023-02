FFF : Le Graët prend une décision radicale

Dans : Equipe de France.

Malgré les résultats accablants de l’audit du ministère des Sports, il n’est pas question pour l’instant de démissionner pour Noël Le Graët.

Mercredi, les conclusions de l’audit sur la Fédération française de Football sont tombées et elles sont accablantes pour le président Noël Le Graët. En effet, les dérives dans le comportement de « NLG » sont « incompatibles avec l’exercice des fonctions et l’exigence d’exemplarité qui lui est attachée » selon le rapport, qui appelle clairement à un départ sans délai de Noël Le Graët. Mercredi soir, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera a également appelé le président de la FFF à démissionner. Ce n’est pourtant pas son intention. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Daniel Riolo, très informé depuis le début de cette affaire, a indiqué dans l’After Foot que Noël Le Graët n’avait pour l’instant aucunement l’intention d’abandonner ses fonctions de président de la FFF.

Daniel Riolo en rajoute une couche sur Le Graët

⚡ "Le statu quo est impossible."



🇫🇷 Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) met la pression pour un départ de Noël Le Graët de la présidence de la FFF. La ministre des Sports a tenu un point presse ce mercredi après les révélations des conclusions de l'audit. Morceaux choisis. pic.twitter.com/vsWK0TpaV9 — RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2023

« Noël Le Graët a dit à la ministre des Sports qu’il ne démissionnera jamais. Il l’avait déjà dit, il l’a redit. Le Graët ne comprend pas un mot de ce qu’on lui reproche. On est en présence d’un homme totalement fermé, qui ne sait pas ce qu’on lui reproche, qui ne reconnait aucune erreur. Cela fait pas mal d’années que j’explique que Le Graët n’est pas fait comme tout le monde. Il a un sens moral qui est peu commun, il est très spécial, il a une conception de la vie que pour ma part je n’ai pas. Quand les gens qui me parlent de lui, je suis bouche bée, il ne comprend jamais rien, tout est l’audit, tout est accablant. Sa femme, ses filles, lui disent les choses mais il ne comprend pas, il est totalement isolé. Quand les faits sont devant toi, c’est très grave de continuer à nier » a lancé Daniel Riolo, dont les propos ont ensuite été confirmées par l’avocate de Noël Le Graët en personne.

L'avocate de Noël Le Graët monte au créneau

🚨 L’audit mené à la FFF conclut que « les dérives de comportement » de Noël Le Graët sont « incompatibles » avec sa fonction de président.



(officiel) pic.twitter.com/gyHsmvYS0O — Actu Foot (@ActuFoot_) February 15, 2023

Invité de RTL, Florence Bourg a confirmé que le président de la Fédération française de Football n’avait pas dans l’idée de démissionner pour le moment. « À ce stade, pour le moment, il (Noël Le Graët, ndlr) prendra sa décision tranquillement et certainement pas sous la pression de la ministre, puisqu'il y a une grosse influence politique... Il prendra sa décision tranquillement, il n'y a pas le feu à la Fédération française de football. Il prendra son temps. Il a un sentiment d'injustice totale et à juste titre parce que ce rapport et cette enquête sont intervenus de manière scandaleuse. Je suis désolée de vous dire qu'il n'y a pas de SMS à caractère clairement sexuel dans le rapport. Ce n’est pas un rapport d’inspection c’est un rapport d’exécution. Pour abattre Noël Le Graët » a défendu l’avocate du président de la FFF, laquelle a fait son travail afin de défendre le dirigeant breton de 81 ans, dans les cordes mais qui refuse pour l’instant d’admettre son KO.

Un membre du COMEX menace de démissionner

Noël Le Graët est pourtant dans une situation plus inconfortable que jamais car pour la première fois, les membres du COMEX de la Fédération française de Football ne le soutiennent plus à l'unanimité. Egalement au micro de RTL, Éric Borghini, membre du comité exécutif de la FFF, a fait savoir qu'il était prêt à démissionner si Noël Le Graët ne quittait pas son poste dans les prochains jours. « J'ai appelé à sa démission dès le 11 janvier. Je pense qu'il doit partir parce que c'est intenable. S'il se maintient, je pense que moi je démissionne. Et je pense aussi que je serai suivi par un certain nombre de mes collègues » a-t-il prévenu au micro de la radio. Une preuve de plus que la situation n'est plus tenable pour Noël Le Graët alors que le COMEX doit prochainement fixer sa prochaine réunion exceptionnelle pour évoquer le sujet.