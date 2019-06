Euro Espoirs : Le miracle de Cesena pour la France

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

A Cesena (Italie)

France bat Angleterre 2-1

Buts pour la France : Ikone (89e), Bissaka (93e csc)

But pour l’Angleterre : Foden (54e)

Expulsions : Choudhury (63e) pour l’Angleterre

Dans un match longtemps maitrisé par l’Angleterre, qui ouvrait logiquement le score par Foden, la France semblait devoir tout rater, à l’image des deux pénaltys manqués par Dembélé et Aouar. Mais dans une fin de match folle en supériorité numérique, les Tricolores se sont imposés grâce à un but d’Ikoné et un improbable contre son camp de Bissaka. Une victoire importante dans ce groupe de quatre où seul le premier est certain d’être qualifié pour les demi-finales.