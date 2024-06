Euro 2024 ‍: Les Pays-Bas attendent Mbappé, le bluffeur masqué

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après sa fracture du nez subie contre l'Autriche, Kylian Mbappé est très incertain pour le match contre les Pays-Bas. Plusieurs médias français annoncent déjà son forfait sans que cela soit officiel. Par contre, aux Pays-Bas, on s'attend à défier Mbappé vendredi.

Quel sera l'avenir de Kylian Mbappé dans cet Euro 2024 ? Le futur joueur du Real Madrid s'est fracturé le nez contre l'Autriche lundi soir et c'est finalement la seule chose certaine à l'heure actuelle. La date de son retour sur les terrains demeure floue, tout comme la façon dont Mbappé va gérer sa blessure avec une possible opération chirurgicale à effectuer. Le forfait de l'ex-parisien semblait quand même acté pour le match de l'Equipe de France contre les Pays-Bas vendredi soir. Mais, plus les heures passent et plus une participation de Mbappé est possible. Aux Pays-Bas, en tout cas, on n'en a jamais douté.

Les Pays-Bas se préparent à affronter Mbappé

C'est le discours entendu chez les joueurs néerlandais interrogés ces dernières heures, comme c'est le cas du milieu de terrain Tijjani Reijnders. « Je pense que Mbappé ira bien en termes de condition physique. Je pense que nous le verrons avec un masque vendredi. C'est un grand joueur de football et nous devrons composer avec cela », a indiqué le joueur du Milan AC en conférence de presse.

Ainsi, la sélection dirigée par Ronald Koeman se prépare à l'entraînement comme si Kylian Mbappé serait titulaire vendredi. Plus qu'un discours de façade, les Néerlandais savent que cette fracture du nez n'est pas suffisante pour dissuader Kylian Mbappé de disputer le prochain match. Reste désormais à voir comment l'attaquant français va supporter sa blessure et surtout le masque qu'il devra obligatoirement porter pour les matchs qui l'attendent, Pays-Bas ou pas.