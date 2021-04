Euro 2021 : Deschamps dévoile sa liste le 18 mai

Dans : Equipe de France.

Le sélectionneur national annoncera le mardi 18 mai prochain la liste des joueurs qui représenteront la France lors de l'Euro. Didier Deschamps sera en même temps sur M6 et TF1.

Les droits de diffusion de l’Euro 2021 et de l’équipe de France en général étant divisés entre TF1 et M6, c’est en direct sur ces deux chaînes que Didier Deschamps annoncera le mardi 18 mai prochain sa liste, à priori de 23 joueurs. En effet, l’UEFA se réserve le droit de porter cette liste à 25 ou 26 joueurs compte tenu de la situation sanitaire, afin d’éviter que des cas de joueurs positifs au covid perturbent l’organisation. Une décision jugée sage par le sélectionneur tricolore qui avouait récemment que l’instance européenne du football avait raison d’élargir cette liste.

La Fédération Française de Football est tombée d’accord avec TF1 et M6 pour organiser ce premier grand moment avant l’Euro 2021, et selon L’Equipe, c’est à 20h20 depuis le siège parisien de la FFF que sera faite l’annonce de Didier Deschamps en direct dans le 20H de la Une et dans une version allongée du 19h45 de la Six. Les deux chaînes ont déboursé 50ME en tout afin de s’offrir 12 matchs dont Portugal-France et France-Hongrie pour TF1 et 11 rencontres dont France-Allemagne plus le premier choix des quarts de finale pour M6. Pour les fans hardcore qui veulent suivre l’intégralité de l’Euro 2021, à savoir 52 matchs du 11 juin (Turquie-Italie en match d’ouverture) au 11 juillet avec la finale à Londres, il faudra s’abonner à BeInSports. Pour rappel, dans son groupe, l'équipe de France affrontera l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal.