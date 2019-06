Euro 2020 : La France nullissime en Turquie !

Dans : Equipe de France.

Qualification pour l'Euro 2020

Konya Buyuksehir Belediye Stadium

Turquie bat France : 2 à 0

Buts : Ayhan (30e), Under (40e) pour la Turquie

Dans un match durant lequel la France n'a eu aucun tir cadré, c'est la Turquie qui s'est logiquement imposée (2-0). Les Bleus passent à la deuxième place de leur groupe qualificatif pour l'Euro 2020.

Devant un public surchauffé, les Bleus ne mettaient pas longtemps à comprendre qu'ils allaient devoir résister à une équipe de Turquie déterminée à s'imposer et avec un engagement physique total. Apathique, la France tenait relativement le choc, sans rien prouver sur le plan offensif, mais allait subitement craquer en dix minutes, Ayhan (1-0, 30e) et Under (2-0, 40e) étant efficaces face à une défense tricolore à la rue.

La pause ne changeait rien, et il fallait un Lloris des grands soirs pour éviter que les choses tournent très rapidement à la catastrophe totale, le gardien français réalisant quelques énormes parades face à des attaquants turcs très motivés à l'inverse de leurs rivaux. Les Bleus étaient totalement à côté de la plaque, ne montrant aucune réaction dans l'un des pires matches de l'ère Deschamps, la France n'ayant réussi aucun tir cadré en 90 minutes ! Et ce score finale de 2-0 pour la Turquie est plutôt flatteur pour les champions du monde, qui laissent leurs adversaires du jour passer devant eux au classement du groupe H.