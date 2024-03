Elle a été virée, Aulas la frappe à terre

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Désormais homme fort du football français concernant le foot féminin, et futur patron de la Ligue de football, Jean-Michel Aulas n'a pas aimé que Corinne Diacre l'accuse d'avoir comploté pour la faire virer.

Journée des droits de la femme ou pas, l'ancien propriétaire de l'OL, dont on avait vu il y a quelques mois qu'il pouvait être féroce contre ceux qui n'allaient pas dans son sens, John Textor ne dira pas le contraire, a décidé de régler ses comptes avec l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Dans un entretien accordé au quotidien sportif, Corinne Diacre avait clairement dit que Jean-Michel Aulas avait largement contribué à son licenciement l'an dernier, et à la venue d'Hervé Renard sur le banc des Bleues. Le vice-président de la Fédération Française de Football, qui devrait être le patron de la Ligue féminine du football professionnel (LFFP) a ressorti son célèbre compte X (anciennement Twitter), et a fracassé Corinne Diacre.

Aulas reproche à Corinne Diacre de réécrire l'histoire

Ma réponse à Madame Corinne Diacre. pic.twitter.com/L0bANM1xTp — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 8, 2024

Visiblement furieux, et même vexé, d'avoir été ainsi accusé par l'ancienne coach de l'équipe de France féminine, Jean-Michel Aulas a détruit les arguments de Corinne Diacre, estimant qu'à 74 ans, son expérience parlait pour lui. « Ce n'est pas la première fois que Madame Corinne Diacre s' en prend à moi dans les médias et je souhaiterais apporter quelques éléments pour que chacun se fasse une opinion exhaustive et factuelle des événements. Le départ de Madame Corinne Diacre a été consécutif aux conclusions d'un audit (...) Le rapport de cet audit a relevé des carences graves en matière de management, ayant entraîné des tensions fortes entre les joueuses et la sélectionneuse, ainsi qu'avec l'ensemble de son staff, qui a également été minutieusement interrogé. Le management de Madame Corinne Diacre a d'ailleurs conduit à une situation sans précédent dans l'histoire du football féminin, contraignant les meilleures joueuses françaises à refuser de jouer sous les couleurs bleues tant que Madame Corinne Diacre en serait à la tête, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde de 2023. Je ne peux que déplorer que Madame Corinne Diacre persiste à me croire à l'origine d'une situation dont elle est l'unique responsable. Elle oublie que je n'ai jamais eu de cesse de la soutenir, et notamment quand elle s'est déplacée pour voir des matchs à Lyon, où je l'ai reçue personnellement à chaque fois. Ardent défenseur du football féminin depuis des décennies, je souhaite la réussite de nos joueuses françaises, en club comme en sélection », s'offusque l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, qui a oeuvré pour mener son équipe féminine sur le toit de l'Europe.