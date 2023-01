EdF : Zidane se fait secouer par un champion du monde 98

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Si Zinedine Zidane souhaitait reprendre l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il n'en sera rien. Didier Deschamps a prolongé son contrat, ce qui devrait pousser le Z à reprendre du service dans un club.

Didier Deschamps n'est pas encore prêt à laisser les rênes de l'équipe de France. Après une Coupe du monde réussie, le sélectionneur des Bleus a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Un coup dur pour les ambitions de Zinedine Zidane, qui va désormais devoir changer son fusil d'épaule. Et les pistes ne sont pas si nombreuses que cela pour le champion du monde 98. Si des sélections nationales sont intéressées (Brésil, Etats-Unis, Belgique), ce n'est apparemment pas le projet de Zidane. Ce dernier privilégierait une nouvelle expérience en club, alors que le Real Madrid serait encore disposé à offrir le poste d'entraineur à Zidane. Pour certains observateurs, il est temps pour le Ballon d'Or 98 de prendre un risque.

Zidane doit arrêter avec le Real Madrid

Sur l'antenne d'RMC, Emmanuel Petit a en effet donné son avis sur l'avenir proche de Zidane. Selon lui, il doit se tester ailleurs qu'au Real Madrid. « Ce qu’a fait Zizou est tout à fait remarquable. Mais c’est sur trois années. Maintenant c’est dans le contexte du Real Madrid. Moi j’attends, justement par rapport à la prolongation de Deschamps en équipe de France, j’aimerais que Zidane aille entraîner un autre club. Qu’il prenne un risque dans un autre club et qu’il montre exactement ce qu’il pourrait faire. Je n’ai pas de doute sur sa réussite mais Deschamps n’est pas condamné à rester dans son ombre. Ce que Deschamps a déjà fait et ce qu’il fera probablement dans les années à venir, c’est tout à fait remarquable. On a le droit de ne pas aimer DD dans son management, dans ses choix et sa façon de faire jouer. Mais on ne peut pas enlever tous les titres qu’il a gagnés et les finales qu’il a jouées », a notamment indiqué le consultant, qui pense que Zidane n'a pas encore tout prouvé dans le football de clubs. Outre le Real Madrid, la Juventus et le PSG seraient aussi intéressés par son profil. Sauf rebondissement, c'est bien l'été prochain que Zidane fera son choix, lui qui privilégie un nouveau projet dans un club dans lequel il peut s'identifier.