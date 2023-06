EdF ‍: Zidane prévient la France, il arrive ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Libre depuis son départ du Real Madrid il y a deux ans, Zinedine Zidane pense toujours à l’Equipe de France, malgré la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu’à la Coupe du monde 2026. C'est une vraie obsession pour Zizou.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain tentait le tout pour le tout afin de s’attacher les services de Zinedine Zidane. A l’époque, le club parisien cherchait un successeur à Mauricio Pochettino, mais l’état-major du PSG avait essuyé le refus catégorique de Zinedine Zidane. A l’époque, le champion du monde 1998 n’avait que l’Equipe de France à l’esprit et attendait le dénouement de la Coupe du monde afin de savoir si la place allait se libérer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Paris (@adidasparis)

Mauvaise nouvelle pour le natif de Marseille, Didier Deschamps a été prolongé jusqu’à la Coupe du monde 2026. Un sacré coup dur pour Zinedine Zidane, qui n’a toujours pas rebondi bien que son nom ait circulé à Manchester United, à la Juventus Turin ou encore au Paris Saint-Germain encore très récemment. Dans une interview accordée à GQ Magazine, « Zizou » a avoué qu’il pensait toujours aux Bleus et que cela n’était pas près de changer. Didier Deschamps est prévenu, dès que la place se libérera, son ancien coéquipier en Equipe de France sautera sur l’occasion.

Zidane rêve toujours de l'Equipe de France

« J’ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l’équipe de France en tant que joueur et que vous devenez entraîneur, c’est juste logique d’y penser. Mais ce n’est pas le moment » explique Zinedine Zidane avant de conclure. « Quand j’étais à Cannes, je voulais aller à Bordeaux. Puis j’ai voulu jouer à la Juve et ensuite à Madrid parce que c’était une expérience différente et plus forte à chaque fois. On appelle ça de l’ambition tout simplement. J’ai toujours été ambitieux et j’ai toujours cru en moi. Je fonce » détaille l’ancien entraîneur du Real Madrid, lequel prend son mal en patience. En attendant, tout le monde ignore où rebondira l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin et des Girondins de Bordeaux.