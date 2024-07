EdF ‍: Zidane met la pression sur Deschamps ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Conforté à la tête de l'Équipe de France malgré l’élimination en demi-finales de l’Euro 2024 par l’Espagne, Didier Deschamps ne semble plus faire l’unanimité auprès de l’opinion publique. Au point de relancer les débats sur une arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe.

L’aventure de l’Equipe de France à l’Euro 2024 a pris fin ce mardi. Les Bleus ont bien résisté mais sont tombés sur plus fort qu’eux et ont logiquement été battus par l’Espagne à une marche de la finale. L’ouverture du score de Randal Kolo Muani n’a pas empêché la Roja de renverser la situation. Aussitôt la compétition terminée pour la France, le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, a maintenu le sélectionneur Didier Deschamps dans ses fonctions. L’objectif fixé par l’instance était d’atteindre les demi-finales, c’est chose faite. Néanmoins, la France n’a pas convaincu dans le jeu et n’a inscrit que quatre petits buts en six rencontres, dont deux contre son camp et un penalty. Les critiques ont fusé sur le jeu des tricolores dans ce tournoi, à tel point que 75% de l’opinion publique ne souhaite plus voir Deschamps sur le banc selon un récent sondage sur La Chaine L'Equipe. De quoi relancer les débats sur une potentielle arrivée de Zidane sur le banc, comme le suggère le journaliste Vincent Duluc dans son édito pour l’Equipe.

La lassitude pour Deschamps, Zidane apporte de la fraîcheur

🚨🇫🇷 Didier Deschamps will stay as France head coach until World Cup 2026.



FFF president Diallo: “Deschamps has a contract and he’s achieved the sporting objective that was set for him. Didier will continue his mission”, Diallo told L’Équipé. pic.twitter.com/wpfNPPbR4x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2024

Pendant l’Euro, Didier Deschamps a décidé de se passer d’Olivier Giroud qui s’est contenté de maigres entrées en jeu contre l’Autriche et contre l’Espagne pour sa dernière apparition en Bleu, tandis que Griezmann a été baladé d’un poste à l’autre sans succès. Sans parler d’autres cadres qui ont subitement été mis au placard. Vincent Duluc affirme qu’un débat autour du bilan de l’ancien coach de l’AS Monaco et de l’OM est essentiel, et cela malgré le timing de la FFF qui croit toujours en celui qui est sous contrat jusqu’en 2026, année de la prochaine Coupe du Monde. « Le sélectionneur est fondé à estimer qu'il mérite de continuer après avoir atteint l'objectif qui lui avait été fixé. Mais s'il le mérite tous les deux ans, par-delà le débat sur le jeu qu'il faut prendre avec des pincettes, vu le niveau général de l'Euro et de la Copa America, est-ce que l'équipe de France doit conserver le même sélectionneur pendant vingt ans ? Soyons honnêtes, le coeur du débat s'appelle Zinédine Zidane. Aucune autre alternative n'a de nom. S'il n'était pas là, on poserait à peine ces trois questions importantes : est-ce que l'on peut échouer avec un réservoir pareil ? Est-ce que l'on peut jouer autrement ? Faut-il remplacer un sélectionneur qui réussit ? On peut répondre oui aux trois questions et ne pas vouloir la tête de Didier Deschamps. C'est un débat, voilà », a affirmé la plume de L'Equipe.

Candidat assumé à la succession de Deschamps, Zinedine Zidane n’a plus été sur un banc depuis son départ du Real Madrid en 2021 et s’impatiente. Le légendaire numéro 10 des Bleus a refusé plusieurs propositions et attend de récupérer le banc de la France, mais Deschamps ne semble pas prêt à laisser sa place. Le niveau de jeu affiché depuis plusieurs mois nous conduit à évoquer Zidane à nouveau. Le Ballon d’Or 1998 peut insuffler un renouveau après douze ans de règne de Didier Deschamps, mais la FFF a rapidement fait son choix. Les prochains mois de l’actuel sélectionneur seront scrutés de près, où une arrivée de Zidane pourrait arriver plus tôt que prévu.