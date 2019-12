EdF : Zidane futur sélectionneur ? Deschamps le fait poireauter

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps a reconnu que Zinedine Zidane avait le profil parfait pour lui succéder à la tête des Bleus. Mais quand ?

Avec son palmarès, son expérience, sa maitrise tactique et son leadership, il ne faisait pas beaucoup de doute, pendant sa carrière, que Didier Deschamps deviendrait entraineur par la suite. Le sélectionneur de l’équipe de France a quasiment réussi partout où il est passé, et connait la consécration avec les Bleus. A tel point qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2022, après la Coupe du monde au Qatar. Et la suite ? Si rien n’est impossible, il y a tout de même une forte tendance, c’est l’arrivée un jour ou l’autre de Zinedine Zidane. Son ancien coéquipier a connu le succès avec le Real Madrid, et pourra difficilement faire mieux dans sa carrière de coach en club. Même « DD » avoue que le poste semble lui être promis.

« Le prochain sélectionneur pourrait être Zizou. À un moment ou un autre, ce sera lui », a reconnu Didier Deschamps dans un entretien au Monde, avant de rappeler tout de même qu’il ne comptait pas forcément laisser la main de sitôt, le job de sélectionneur était le summum pour lui. « Quand on est sélectionneur ou entraîneur, la limite d'âge n'existe pas. Ce sont les résultats qui permettent de durer », a prévenu Didier Deschamps, qui n’a pour le moment pas à s’en faire pour son poste étant donné son titre de champion du monde, et sa place de finaliste au dernier Euro. Cela tombe bien, pour le moment, Zidane est clairement concentré sur son parcours avec le Real Madrid, où il rêve de remporter à nouveau la Ligue des Champions.