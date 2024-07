EdF ‍: Zidane clashé en direct, Domenech fait le buzz

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré un Euro 2024 très décevant dans le contenu des matchs, Didier Deschamps a été conforté jusqu’en 2026 à la tête de l’Equipe de France. Au grand désespoir de Zinedine Zidane, qui attend la place.

Zinedine Zidane sélectionneur de l’Equipe de France, de plus en plus de supporters des Bleus en rêvent et pourtant, il va falloir encore attendre (longtemps). En effet, dès l’élimination de la France en demi-finale de l’Euro 2024 contre l’Espagne, le président Philippe Diallo a confirmé Didier Deschamps dans ses fonctions alors que son contrat court jusqu’à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Zinedine Zidane ou pas en salle d’attente, pas question de changer de sélectionneur et cela malgré la déception immense procurée par les Bleus durant l’Euro, tout du moins dans le contenu avec des prestations fades et un nombre de buts marqués terriblement bas.

Il y a toutefois un homme choqué de voir que la France entière (ou presque) réclame Zizou à la tête des Bleus… il s’agit de Raymond Domenech. Sur la Chaîne L’Equipe, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France s’est insurgé du traitement réservé à Didier Deschamps. « Zidane veut entraîner les Bleus ? Je ne suis pas au courant, je ne sais pas, vous êtes mieux informés que moi. Ce qui me dérange, c’est de dire qu’il faut enlever quelqu’un avec qui ça marche bien pour mettre quelqu’un avec qui on suppose que ça marchera parce qu’il en a envie. S’il en a envie, il ne veut pas être président de la République aussi ? » s'est interrogé avec ironie le consultant de L'Equipe, avant de conclure.

Domenech prend la défense de Deschamps

« Zidane est entraîneur, je suis d’accord, je ne dis pas qu’il ne peut pas être sélectionneur des Bleus. Je dis que la raison actuelle est mauvaise. Un jour ou l’autre, il le deviendra mais on ne peut pas me dire qu’il faut arrêter avec Deschamps juste parce que Zidane attend. Ce n’est pas possible, si Deschamps était catastrophique, nul, mauvais et qu’il n’avait pas eu de résultats, pas de soucis. Mais ne trouvez pas de mauvaise raison. Une nouvelle dynamique ? C’est un débat à avoir, Didier Deschamps va se poser des questions » a lancé Raymond Domenech, qui ne comprend pas la hype autour de Zinedine Zidane et qui ne valide pas les critiques à l’égard de Didier Deschamps. En voilà au moins un qui est donc heureux de voir le sélectionneur actuel de l’Equipe de France poursuivre sa mission jusqu’en 2026.