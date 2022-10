EdF : Zidane à la tête des Bleus, Thierry Henry tue le suspense

Didier Deschamps a de fortes chances de quitter l’Equipe de France après le Mondial et pour le remplacer, Zinedine Zidane est fortement pressenti.

Plus de dix ans à la tête de l’Equipe de France, une dernière Coupe du monde et stop ? Didier Deschamps est plus que jamais pressenti pour lâcher les Bleus après le Mondial au Qatar, même si un beau parcours des Bleus pourrait rabattre les cartes. Au micro de RMC cette semaine, Jean-Michel Larqué, fin connaisseur de l’Equipe de France, a annoncé qu’il voyait bien Didier Deschamps arrêter les Bleus, peu importe les résultats engrangés au Qatar. « Je pense que Didier Deschamps s'arrêtera quel que soit le résultat de l'équipe de France au Mondial. Je pense qu'il a fait le tour » a estimé l’ancien joueur puis commentateur vedette des Bleus. Pour le remplacer, c’est toujours Zinedine Zidane qui fait office de grandissime favori.

Thierry Henry on @CBSSportsGolazo about Zinedine Zidane and Juventus: "He's been linked to lots of clubs but it's never happened. I don't think Zizou will want to do it". 🚨🇫🇷 #Zidane



"I can see Zidane waiting for France national team - and it would make total sense". pic.twitter.com/1RaPYjYcsd