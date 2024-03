EdF ‍: Vexé, Deschamps se rebelle contre la FFF

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pour mettre fin aux échecs répétés des sélections tricolores, la Fédération Française de Football va mettre en place un processus pour les séances de tirs au but. Didier Deschamps a reçu des consignes de la part du DTN Hubert Fournier. Mais le sélectionneur des Bleus n’a pas du tout apprécié.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Français ne sont pas spécialistes des tirs au but. A l’image de la finale du Mondial 2022 perdue contre l’Argentine, ces séances ont souvent coûté cher aux sélections tricolores. La Fédération Française de Football va donc lancer un processus pour y remédier. En février dernier sur RMC, le Directeur technique national Hubert Fournier avait notamment incité Didier Deschamps à organiser une « une mise en place, les semaines ou les jours avant la possible séance de tirs au but, pour préparer les joueurs ». Mais le sélectionneur des Bleus n’a pas du tout apprécié et l’a fait savoir en conférence de presse.

💬 Didier Deschamps : « Je trouve irrespectueuse la sortie du DTN » Hubert Fournier, qui évoquait un travail à mettre en place pour améliorer l'efficacité des séances de tirs au but.



Suivez la conférence de presse sur la chaine L'Équipe : https://t.co/bZzATUPkNL #lequipeFOOT pic.twitter.com/cvMcw4wnmA — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 14, 2024

« Ça me gêne, a réagi le coach de l’équipe de France ce jeudi. Je trouve ça déplacé, et je dirais même irrespectueux. Ce n'est pas par rapport à moi mais par rapport à tous les entraîneurs nationaux, les gardiens de but, les analystes vidéo... Ce sont des mecs compétents, qui préparent les séances. (...) Il n'y a pas de problème, je fais en sorte de comprendre, je m'appuie sur la DTN... Après, qu'il y ait peut-être de mauvaises intentions, c'est de notoriété publique. Mais il faut un vécu. Être sur le banc, gérer, c'est important. Les entraîneurs des équipes nationales de jeunes sont sur le banc. Et moi, j'ai du respect. »

Deschamps persiste sur les TAB

Dans son coup de gueule d’environ six minutes, Didier Deschamps a également rappelé sa théorie sur l’impossibilité de préparer les tirs au but. « C'est toujours la même : c'est un rapport de forces entre le tireur et le gardien. Ce n'est pas que je considère que ça ne se travaille pas, mais je suis convaincu - et mon passé de joueur me donne des informations - qu'il est impossible de récréer une situation, sur un plan psychologique, entre l'entraînement et un match avec une prolongation. C'est très bien qu'il y ait des études là-dessus », a expliqué le sélectionneur français, quitte à s’opposer fermement au plan de la FFF.