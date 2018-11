EdF : « Venez me voir », Pavard craque à cause des critiques

Dans : Equipe de France.

De nouveau titularisé face à l’Uruguay (1-0) en amical, Benjamin Pavard n’a pas convaincu ses détracteurs.

Face à une faible opposition, le latéral droit n’a eu aucun mal à bloquer son couloir. Le problème, c’est qu’il n’a pas apporté grand-chose sur le plan offensif. Le défenseur de Stuttgart manque de complicité avec Kylian Mbappé, ou avec l’entrant Florian Thauvin, et souffre de la comparaison avec le latéral gauche Ferland Mendy qui fêtait pourtant sa première sélection. Décevant depuis le retour du Mondial 2018, Pavard se retrouve dans le viseur des observateurs à qu’il a sèchement répondu mardi soir.

« J'ai fait quelques erreurs à Stuttgart, j'assume entièrement. Mais c'est plutôt le collectif. Sur mes performances, je vous invite aussi à venir voir mes matchs et vous vous rendrez compte que ces critiques-là ne sont peut-être pas affirmatives, a lâché l’ancien Lillois. Je sais ce que je vaux et je continue à bosser pour être le plus performant possible. Je comprends l'exigence, je n'ai aucun souci avec vous, avec tous les journalistes. Les critiques font partie du foot, dans les bons et mauvais moments. Il faut assumer, répondre présent et toujours travailler pour rectifier si on a une mauvaise passe. » Sans grande concurrence à son poste, Pavard a effectivement le temps de progresser.