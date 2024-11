EdF ‍: Une surprise chez les Bleus, Didier Deschamps tranchera ce mardi soir

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Dans le secteur immuable des gardiens de but, Didier Deschamps est tenté de bouleverser sa hiérarchie en prenant Lucas Chevalier, qui brille au LOSC et sera suivi de près ce mardi contre la Juventus.

Il y a des domaines où Didier Deschamps n’est pas du genre à faire des expériences. Le sélectionneur national, qui adore avoir un groupe qui se ressemble de rassemblement en rassemblement, va-t-il céder aux performances de Lucas Chevalier ? Si attentif à la Ligue des Champions, qu’il a parfois érigé en juge de paix pour départager les joueurs sélectionnés, « DD » ne peut pas ignorer le niveau de jeu du gardien lillois, qui a écoeuré le Real Madrid et l’Atlético de Madrid en quelques semaines et affiche une solidité à toute épreuve. Si Mike Maignan est titulaire indiscutable et que Brice Samba fait plutôt le travail avec Lens, Alphonse Areola est dans le dur à West Ham.

Areola dans le dur

Pas toujours titulaire, légèrement blessé récemment, l’ancien gardien du PSG n’a pas besoin d’être dans la forme de sa vie pour être pris comme numéro 3, mais selon Le Parisien, le moment est certainement venu de changer pour Didier Deschamps. La réponse interviendra ce jeudi, mais Lucas Chevalier, qui « se rapprochait » des Bleus ces dernières semaines selon le propre avis du sélectionneur, pourrait bien franchir la dernière marche en cas de nouvelle performance de premier plan ce mardi soir face à la Juventus. Nul doute que Didier Deschamps suivra de près le match face à son ancienne équipe, ne serait-ce que pour voir si celui qui aura 23 ans ce mercredi, pourrait recevoir un très joli cadeau ce jeudi au moment de la liste.