EdF : Une séance vidéo très tendue entre Deschamps et son groupe

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Après la victoire peu convaincante face à l’Australie (2-1) samedi, Didier Deschamps n’était pas satisfait du contenu de cette entrée en lice en Coupe du monde.

Dans la ligne de mire du sélectionneur de l’équipe de France, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, accusés de ne pas faire les efforts nécessaires pour presser les défenseurs australiens. « Le fait de les bloquer un peu plus haut aurait été un peu mieux, mais ce n'était pas forcément très bien coordonné », a regretté le technicien, dont le discours a été beaucoup plus musclé en coulisse !

En effet, le journal L’Equipe raconte une scène plutôt tendue qui date de la séance vidéo de lundi. Remonté, Deschamps n’a pas hésité à s’en prendre à ses trois attaquants à qu’il avait demandé de presser lorsque le ballon arrivait sur les côtés. Manifestement, sa consigne n’a pas été respectée ou comprise.

Un cadre a répondu à Deschamps

C’est pourquoi un cadre, dont le nom n’a pas filtré, a pris la parole sans hausser la voix pour souligner que l’équipe alignée n’avait pas beaucoup travaillé ces séquences. Il est vrai que le trio cité n’a pas souvent été titularisé. En tout cas, le sélectionneur a tranché avant d’affronter le Pérou jeudi (17h), Dembélé et Corentin Tolisso laisseront leur place à Olivier Giroud et Blaise Matuidi qui, eux, connaissent les consignes du coach par coeur.