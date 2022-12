EdF : Une France anti-Benzema, le constat surprise

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema forfait pour la Coupe du monde et la France qui ne pleure pas, cela étonne beaucoup en Espagne, où on se demande pourquoi KB9 n'est pas plus aimé que ça dans son propre pays.

Voilà désormais deux semaines que la Coupe du monde de Karim Benzema s’est arrêtée avant même d’avoir commencé. Victime d’une nouvelle blessure musculaire alors qu’il cherchait à se remettre d’un pépin à la cuisse qui le rangeait simplement dans la case des incertains, l’attaquant du Real Madrid a fini par renoncer à disputer l’épreuve au Qatar. Un crève-coeur pour le buteur des Bleus. Mais les choses n’ont visiblement pas été ressenties avec la même force au sein du groupe de Didier Deschamps, puisque L’Equipe a notamment lâché plusieurs informations évoquant un soulagement et une joie de vivre retrouvée avec le forfait du Ballon d’Or. Si sportivement, son apport est indéniable, dans la vie du vestiaire, son importance dérangeait, même si les différents internationaux passés au micro depuis ont totalement nié tout problème avec Karim Benzema.

Le cas Benzema surprend à l'étranger

Ce dernier était même annoncé de retour en cette fin de semaine à l’entrainement au Real Madrid, mais il s’en sera rien. Actuellement en vacances à l’Ile de la Réunion pour profiter de sa famille, KB9 a encore une semaine pleine avant de retrouver la capitale espagnole. C’est là-bas qu’on se pose quand même des questions sur le fonctionnement de l’équipe de France, et notamment l’ambiance qui ne serait pas aussi bonne qu’annoncée finalement.

L’émission El Larguero de la station Cadena Ser a ainsi effectué un sondage auprès des supporters français, et les témoignages laissent entendre que les fans des Bleus préfèrent apporter leur soutien à Kylian Mbappé et ne trouvent pas cela dérangeant que Karim Benzema soit finalement forfait pour la Coupe du monde. Le journaliste Anton Meana n’a pas caché son étonnement. « Je suis surpris par le manque de soutien envers Karim Benzema en France. C’est l’actuel Ballon d’Or. Cela va peut-être au-delà du sport », a laissé entendre le journaliste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Son confrère Bruno Alemany, qui oeuvre lui aussi sur la SER, estime que la relation entre Mbappé et Benzema, qui était idyllique lors du retour de KB9 chez les Bleus, n’est finalement pas si bonne que cela. « Ils gagnent la Ligue des Nations avec Benzema sur le terrain. C’est déjà un titre de remporté avec lui dès son retour. Cela laissait penser que la relation entre Mbappé et Benzema était bonne, mais finalement, ça m’étonne de constater que ce n’est pas le cas », a livré le journaliste. Ce dernier a toutefois été contredit par des suiveurs de l’émission, qui estime que la mauvaise ambiance n’est pas directement liée à une éventuelle brouille avec Mbappé. « Le problème date de bien plus longtemps, Mbappé n’a rien à voir dans cette histoire », a tenu à faire savoir un intervenant alors qu’en Espagne, on cherche visiblement à faire du bruit sur l’équipe de France, après la fausse annonce de son retour de blessure avec les Bleus avant la fin du Mondial. En tout cas, la cote de désamour de Karim Benzema dans son propre pays surprend de l'autre côté des Pyrénées.