EdF : Une centième réussie, Deschamps remercie ses joueurs

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, après la victoire en Albanie (2-0) : « Ma centième à la tête des Bleus ? J’ai eu beaucoup de témoignages de mon staff, de mon président et des joueurs. C’est certain que ça me fait chaud au coeur parce que je dépends beaucoup des joueurs. Ceux qui étaient là aujourd’hui et ceux qui étaient là depuis le début et qui ont permis à l’équipe de France d’obtenir de très bons résultats. C’est une fierté personnelle, mais je suis surtout fier de voir ce qu’ils font ensemble avec cet état d’esprit, même si par moments, comme toutes les équipes, c’est un peu plus compliqué. Avec des joueurs qui ne sont pas toujours les mêmes, beaucoup de blessés, l’état d’esprit est là et la qualité », a-t-il déclaré au micro de TF1.