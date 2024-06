EDF ‍: une attaque à la sauce PSG face à la Pologne

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Didier Deschamps apporte des modifications à son équipe pour le dernier match de poule de l’Euro contre la Pologne notamment sur le plan offensif. Trois attaquants parisiens démarreront la rencontre ensemble.

Ce mardi à 18h, l'Équipe de France joue une bonne partie de la suite de son Euro 2024. Officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale depuis hier soir et la défaite de l’Albanie contre l’Espagne, la délégation tricolore doit s’imposer contre la Pologne pour espérer terminer en tête de sa poule. Pour cette rencontre capitale face à une nation d’ores et déjà éliminée du tournoi, Didier Deschamps apporte des changements à son onze de départ. Ainsi, l’attaque va changer et selon les informations de RMC Sport, c’est le trio Barcola - Dembélé - Mbappé qui tient la corde pour démarrer la partie.

Un trio offensif du PSG pour mener les Bleus à la victoire

🚨 Deschamps a tranché.Barcola sera titulaire dans le trio d'attaque des Bleus avec Mbappé et Dembélé pour le dernier match de poule de cet Euro 2024. — RMC Sport (@RMCsport) June 25, 2024

La France disputera la phase à élimination directe d’ici quelques jours mais Didier Deschamps n’a pas l’air d’avoir apprécié ce qu’il a vu offensivement contre les Pays-Bas, où Griezmann et Thuram avaient évolué en pointe. Remis de sa blessure au nez subie contre l’Autriche, Kylian Mbappé reprend sa place tandis que Bradley Barcola va disputer ses toutes premières minutes depuis l’ouverture du tournoi. Enfin, Ousmane Dembélé a été trop irrégulier sur les deux premiers matchs et doit monter en puissance au fil des matchs. De la nouveauté était espérée, place aux acteurs qui doivent tout faire pour rassurer tout un peuple, déçu de la production offensive lors des dernières sorties.