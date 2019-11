EdF : Une affaire personnelle entre Benzema et Deschamps ?

Dans : Equipe de France.

Karim Benzema est à la Une des deux principaux quotidiens sportifs espagnols que sont AS et Marca. L'absence de l'attaquant du Real Madrid en équipe de France fait toujours scandale.

L’équipe de France pourrait aligner Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema en attaque, mais le choix de Didier Deschamps de ne plus convoquer le joueur du Real Madrid scandalise toujours les supporters des Merengue et plus généralement les journalistes espagnols. Pour eux, l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena ne peut pas suffire à expliquer la décision du sélectionneur national et ce mercredi, dans les colonnes de AS, Frédéric Hermel ne cache pas qu’il est inutile de croire au miracle. Karim Benzema et les Bleus, c’est définitivement terminé.

Pour le journaliste, il est évident que Didier Deschamps en a fait une affaire personnelle et qu’il ne cédera jamais à ceux qui réclament le retour de KB9 en équipe de France. « Didier Deschamps, qui est l’entraîneur de notre sélection nationale, est un homme intransigeant et rancunier. Je ne crois pas qu’il sera capable de dépasser son problème personnel avec Karim au profit du bien général. C’est une peine. Une immense peine », explique Frédéric Hermel, qui ferme la porte à un retour en sélection tricolore pour Karim Benzema. Du moins tant que Didier Deschamps sera là, et à priori cela ne changera pas rapidement concernant la présence de DD à la tête des Bleus.