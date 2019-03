EdF : Un défenseur de Liga se voit chez les Bleus, et ce n'est pas Lenglet

Dans : Equipe de France, Liga.

Dans dix jours, Didier Deschamps dévoilera sa première liste de l'année 2019 pour l'équipe de France.

Si certains postes, comme en attaque ou au milieu, ne laisseront pas forcément la place au doute, d'autres posent question. La place de latéral droit en tête. Si Benjamin Pavard a réalisé une belle Coupe du Monde 2018 dans son couloir, le joueur de Stuttgart réalise une saison compliquée... dans l'axe. Autant dire qu'il y a potentiellement une place à prendre, surtout que Sidibé ne réalise pas non plus la saison de sa vie à Monaco. Depuis quelques semaines, le Lyonnais Léo Dubois et le Strasbourgeois Kenny Lala sont des candidats crédibles en vue du rassemblement du mois de mars. Mais ces deux-là pourraient subir la concurrence d'un autre outsider, nommé Dimitri Foulquier.

« Franchement, je ne pense pas que l’Équipe de France soit si loin que ça pour moi. Je ne vais pas dire que j’y pense parce que je suis un mec qui ne se prend pas la tête. Je viens à l’entraînement, je travaille. J’ai 25 ans, mon équipe fait une bonne saison, je joue dans un championnat compétitif alors si on m’appelle je serais enchanté d’y aller », explique-t-il sur Furia Liga. Passé par Rennes, Foulquier réalise en tout cas une très bonne saison à Getafe, actuel quatrième de Liga. Le défenseur offensif a l'avantage de bien connaître certains champions du monde, comme Paul Pogba, Florian Thauvin ou Alphonse Areola, avec lesquels il a été Champion du Monde U20 en 2013.