EdF : Un Allemand promet, les Bleus vont se faire découper

Dans : Equipe de France.

Mardi, l’équipe de France débutera son Euro 2021 face à l’Allemagne. Une rencontre attendue avec impatience par les champions du monde en titre, mais aussi par les Allemands.

La dernière fois que la France et l’Allemagne se sont croisés en compétition officielle, c’était en 2016, lors de l’Euro sur le sol tricolore. Du côté du Stade Vélodrome de Marseille, les Bleus de Didier Deschamps avaient difficilement dominé la Mannschaft, avec une victoire 2-0 grâce à un doublé d’Antoine Griezmann. Un succès synonyme de qualification pour la finale pour la France, qui avait ensuite perdu contre le Portugal. Mais pour ce nouveau départ à l’Euro 2021 cette fois, la sélection de Joachim Löw veut remettre les choses au clair en battant la France à Munich. Pour cela, l’Allemagne pourra notamment compter sur Antonio Rüdiger, qui sera normalement titulaire dans une défense à trois avec Mats Hummels et Matthias Ginter.

« Juste être sale, pas toujours gentil »

« Sur le papier, si on regarde les noms, les Français ont l'air plus forts, mais ce n'est que du papier. Ils peuvent être favoris tant qu'ils veulent, mais le truc c'est que nous devons dicter notre jeu, et nous pouvons le faire, nous avons assez de qualité et nous sommes prêts. Evidemment en attaque ils sont très forts, et nous devons être prêts à avoir des actions en un-contre-un et à les gagner. Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt », a lancé, en conférence de presse, le « guerrier » de l’Allemagne, qui promet donc de faire la misère au trio Benzema - Griezmann - Mbappé. Le match est lancé ! Maintenant, rendez-vous mardi sur la pelouse de l’Allianz Arena pour le premier grand choc de cette phase de poules.